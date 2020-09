Jalil: "Es muy importante que los ciudadanos se cuiden y tengan responsabilidad para evitar más casos"

Hoy, el gobernador Raúl Jalil junto al equipo de gobierno y el Intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, dejó inaugurada las remodelaciones en el Hospital de San José, en Piedra Blanca. También participó del acto la diputada Nacional por Catamarca, Lucía Corpacci.

La obra se llevó a cabo con el objetivo de adecuar las instalaciones con los protocolos de bioseguridad para recibir potenciales casos positivos de COVID-19, y reforzar el sistema de salud público provincial en el marco de la pandemia.

En su alocución, el Jefe de Estado destacó que “estamos transitando un momento muy difícil, único en la historia. Nunca imaginamos tener una pandemia en un mundo tan complejo, pero por suerte tuvimos tiempo para prepararnos y esta obra es muestra de eso”, sostuvo.

Por otra parte, Jalil remarcó la importancia de la responsabilidad social en esta etapa de la pandemia. “Hoy por suerte somos la única provincia que no tiene fallecidos, pero no debemos festejar porque esto aún no terminó. La responsabilidad de la gente es importante para seguir en este camino”, especificó.

“Catamarca está bien. Tenemos disponibilidad de respiradores, algunos que compramos y otros que nos envió Nación, pero es muy importante que los ciudadanos se cuiden y tengan responsabilidad para evitar más casos”, dijo respecto a la situación actual de la provincia.

La ministra Claudia Palladino también estuvo presente en la inauguración, y comentó que “es un día importante porque estamos cumpliendo una meta más. Cuando comenzamos esta pandemia el gobernador tomó decisiones claras y rápidas para fortalecer el sistema de salud”, expresó. Y añadió: “Este hospital no solo dará respuestas en esta pandemia, tiene circuitos separados para atender respiratorios y no respiratorios que le darán un valor agregado para quedar inserto en el sistema de salud pública de complejidad creciente que esperamos seguir trabajando en la provincia postpandemia”, afirmó.

Por su lado, el Intendente Guillermo Ferreyra mostró su satisfacción por esta obra que le brindará a Fray Mamerto Esquiú mejor infraestructura en salud. “Es un gran día para el departamento. Para nosotros es muy importante que el Gobierno haya podido realizar estar remodelaciones y refacciones necesarias en nuestro hospital en tan poco tiempo, adaptarlo para la nueva vida que tendrá el mundo tras la pandemia y para brindar una mejor atención del servicio de salud a toda la comunidad de FME”.

Detalles de la obra

La obra de remodelación del Hospital fue ejecutada en su totalidad por personal del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, en el periodo de tiempo previsto de 65 días.

Entre los trabajos realizados se destaca la ampliación de la guardia, la refuncionalizando espacios para shock room, remodelación de consultorios y áreas de estar para médicos, ejecución de baños para la sala de médicos, vestuarios con ingreso diferenciado, habitáculos de duchas en vestuarios con grifería y sanitarios completos, colocación de termotanque, entre otras refacciones.