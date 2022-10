Jornada histórica: Hoy inicia el primer juicio por jurados populares en Catamarca

Luego de la implementación de la ley 5719 que regula los juicios por jurados en la provincia de Catamarca a partir de hoy 14 ciudadanos y ciudadanas juzgarán por primera vez en la historia de la justicia local a un par. En este caso, el banquillo de los acusados estará ocupado por Javier Salcedo, quien debe responder por el homicidio de Débora Barros, ocurrido en el año 2020.

La audiencia, que será pública y se desarrollará en el Tribunal Oral Federal, está prevista para iniciar a las 11 de la mañana. Previo a ello, y tal como lo establece la ley de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal a cargo de los Dres. Alejandro Dalla Lasta Baroni y Antonella Kranevitter, la querella ejercida por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez en representación del padre y hermana de Débora y el abogado del imputado, Dr. Fernando Contreras, realizarán bajo las directivas del juez director del proceso, Dr. Fernando Esteban, la “selección” de los 14 jurados, 12 titulares y dos suplentes, quienes serán elegidos de entre los 72 preseleccionados con anterioridad.

Una vez confirmado el jurado, el juez director en este caso, el Dr. Esteban, explicará y dará las instrucciones al jurado, es decir, al juez del hecho que tendrá que tener en cuenta y sobre las que versara el juicio en el que luego de escuchar las pruebas previamente acordadas por las partes y las teorías de las mismas deberán decidir si el imputado Salcedo, quien reconoció en la audiencia de admisibilidad de prueba ser el autor del homicidio de Débora, pero negó que eran pareja, es “Culpable” o “no culpable”.

Según trascendió en el desarrollo de la audiencia, la fiscalía y la querella intentarán demostrarle al jurado que sí existía una relación entre la víctima y el victimario, lo que podría modificar la imputación de homicidio simple a una más gravosa.

Concluida la audiencia en la que el juez del hecho, es decir, el jurado se expida en cuanto a la responsabilidad o no del imputado, su “trabajo” en el debate concluirá.

Luego, el juez director fijará la audiencia de cesura, de la que solo participaran las partes. En esta, en caso de ser declarado “culpable” -estableciendo nuestra ley de juicio por jurados debe ser por unanimidad-, en el caso concreto de Javier Salcedo, se discutirá la pena a aplicar que será determinada por el juez director.

A diferencia de los juicios que se desarrollan en las cámaras penales, este tipo de debate en el que participa la sociedad, la parte querellante no podrá, en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto por el juez director, “casar” el veredicto.

Cómo tampoco el juez director podrá imponerle pena alguna al imputado si el jurado determina que es “no culpable”.

Para arribar al veredicto, el jurado luego de haber escuchado las pruebas y los alegatos de las partes, se retirará a una habitación donde se deberán poner de acuerdo los 12 para declarar “culpable” o “no culpable” al imputado. En caso de no llegar a un acuerdo por unanimidad, los jurados podrán realizar al juez del director algunas preguntas sobre un aspecto en particular, luego volverán a deliberar, pero si continúan ¨estancados¨ porque no llegan a unanimidad, se puede realizar otro juicio, pero antes se debe preguntar al Ministerio Público si va a continuar manteniendo la acusación.

En caso de que así fuera, se puede realizar un nuevo juicio con otro jurado, pero si este nuevo jurado vuelve a “estancarse”, el imputado deberá ser absuelto.

La unanimidad en la votación del jurado es un requisito fundamental, tanto para declarar al imputado “culpable” como “no culpable”.