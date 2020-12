Jornada de protesta en los edificios judiciales

“Pedimos que saquen a la fiscal de la causa”

Tal como estaba previsto ayer, poco después de las 9.30 de la mañana, familiares de Sebastián Chanampa, asesinado de un disparo en el pecho el sábado 28 de noviembre en el barrio Santa Marta, se apersonaron enfrente a la Fiscalía General y se manifestaron en desacuerdo a la medida adoptada por la fiscal de la causa, Dra. Jesica Miranda, quien, tal como lo publicó LA UNIÓN en exclusiva, le otorgó el último sábado la detención domiciliaria al autor del disparo, Walter Barrera.

Con carteles con la leyenda “Justicia para Chanampa”; “Cómo pasarán las fiestas esos niños sin su papá” “Cuánto le pagaron, Sra. fiscal”, entre otros, un grupo de aproximadamente veinte personas se manifestaron ante una fiscalía vallada por policías.

En diálogo con este medio, una de las manifestante contó que solo quieren justicia.

“Solo pedimos que Walter vuelva a la comisaría, que esté preso. Él no puede pasar las fiestas con su familia en su casa, mientras todos nosotros estamos destruidos, porque no mató a un animal. A quien mataron es una persona, una persona que no tiene ningún antecedente”. Otra de las manifestantes dijo que no quieren que la fiscal Jesica Miranda, quien investiga la causa, siga al frente de aquella. “Como dicen los carteles, cuánta plata le pagaron para que le dé la libertad, para que lo mande a la casa”, cuestionó la entrevistada. Luego de permanecer por más de una hora cortando la calle Junín entre calles República y San Martín, los manifestantes se retiraron de manera pacífica, señalando que esperarán a lo que le digan a su abogado para determinar qué otra medida adoptarán.

Cabe señalar, que el sábado a la noche, la fiscal le otorgó la detención domiciliaria a Barrera, luego de que fuera dado de alta de una clínica privada en Valle Viejo, donde fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en el tabique nasal. El informe médico daba cuenta de que no podía permanecer alojado en el calabozo y, si bien desde la Policía se le ofreció una subcomisaría, la fiscal lo envió a la casa.

“Sin privilegios para Naim Vera”

También, pasadas las 10.00 de la mañana, familiares y amigos de Brenda Micaela Gordillo llegaron al edificio de la fiscalía en calle Junín al 600. Acompañados con pancartas y altavoz, los manifestantes pidieron que la causa, que está prácticamente en su etapa final, sea elevada a juicio para su pronto juzgamiento.

Asimismo, manifestaron su disconformidad con los privilegios que Naim Vera, el único detenido e imputado por el homicidio y femicidio de Brenda, goza en el penal de Miraflores, donde lleva alojado más de nueve meses. Tal como lo informó este diario, el pasado viernes, en su edición digital, Vera fue cambiado al pabellón de los expolicías, donde recibe un trato diferencial y posee televisión por antena satelital.

“Queremos que el femicida Naim Vera no reciba privilegio y se lo condene a prisión perpetua” fue el reclamo más resonante de los manifestantes, quienes hicieron una “parada” en su recorrido enfrente a la Cámara Penal N° 1, donde, previo a nombrar a los jueces del tribunal que tendrán a cargo el juzgamiento de la causa, le pidieron “condena ejemplar para el femicida”. Luego, se desconcentraron en forma pacífica.