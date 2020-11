Joven acusado de robo colaborará en el Hospital Malbrán

Ayer a la mañana, el juez de la Cámara Criminal Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, llevó adelante, de manera unipersonal, una audiencia de probation. El imputado es un joven, hoy de 21 años de edad, quien en el año 2017, cuando perpetró un intento de robo, bajo la modalidad de arrebato, tenía 16.

Abierta la audiencia en la que estaba imputado del delito de robo en grado de tentativa, la defensa del joven, ejercida por el defensor especializado, Dr. Daniel Veliz, manifestó que el muchacho no tenía antecedentes y que, después de ese hecho, no había vuelto a delinquir (...) Asimismo, ofreció a modo de resarcimiento para la mujer víctima del ilícito la suma de dos mil pesos.

Seguidamente, el juez escuchó al fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez, quien entendió que al joven se le podía otorgar el beneficio ya que, como lo había argumentado su defensor, no contaba con antecedentes, es decir, que tras el ilícito que cometió en el 2017, no había vuelto a delinquir.

Finalmente, el magistrado hizo la misma lectura y le otorgó la probation, debiendo cumplir por el plazo de seis meses trabajos comunitarios los días sábado, en el Hospital Malbrán, desempeñando las tareas que allí se le asigne, cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes.

La causa

El hecho por el cual el joven -la identidad se reserva puesto que el delito que lo trajo ante la Justicia lo cometió siendo menor de edad-, ocurrió el 20 de abril del año 2017, en las inmediaciones del pasaje Vélez Sarsfield y Maipú, a las 21:30, cuando interceptó a una mujer, sobre quien, ejerciendo violencia, intentó robarle la cartera. A los pocos metros del lugar del ilícito, el frustrado ladrón fue detenido por la Policía.

Arrestados

Ayer a las 11:30 de la mañana, por requerimiento del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría Primera llegaron hasta el supermercado Carrefour, ubicado en la Peatonal Rivadavia, entre calles Mota Botello y Mate de Luna, donde procedieron a la demora de un adolescente de 15 años de edad, quien habría sido sorprendido por personal de seguridad privada, cuando intentaba sustraer elementos del lugar. Mientras el encargado del comercio fue a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, el jovencito fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.

Media hora más tarde, efectivos de la Comisaría Décima se apersonaron en la esquina de las calles Tucumán y Gobernador Rodríguez, donde vecinos del lugar tendrían demorada a una persona.

Allí, los policías encontraron a un joven de apellido Ríos, de 22 años de edad, quien le habría sustraído una caja con mercadería a un repartidor de la Distribuidora Arcor, mientras realizaba una entrega en la zona, para luego intentar darse a la fuga. Al advertir el ilícito, el damnificado salió en su persecución, logrando darle alcance a los pocos metros, demorándolo hasta que llegó la Policía. Una vez que el frustrado ladrón fue trasladado en la patrulla, el distribuidor se dirigió a la Unidad Judicial N° 2 y denunció el robo.