Joven se incrustó contra un poste

Minutos después de las 4.00 de la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaria Séptima fueron alertados de un violento siniestro vial en la avenida México, intersección calle Batungasta, en el barrio Eva Perón.

Al arribar al lugar, la policía encontró una camioneta marca Peugeot, modelo Parnet, dominio KBT-303, de color incrustada contra un poste del alumbrado público.

En el interior del habitáculo del rodado estaba su conductor, quien fue identificado como Willian Omar Arévalo (34), con domicilio en el barrio Parque América.

El joven, quien estaba consciente, les habría manifestado a los efectivos que, en circunstancias que regresaba a su casa, y por causas que desconoce, perdió el control del vehículo y colisionó contra el poste.

Al lugar llegó también una ambulancia del SAME, quienes asistieron al conductor, el que no revestía lesiones de consideración por lo que no fue necesario el traslado al hospital.