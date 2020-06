Joven no se presentó en el juicio y ordenan su detención

En la tarde de ayer, estaba previsto que en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil, se llevara a cabo el juicio oral y público en contra de un joven, hoy de 18 años, quien en abril del año pasado, cuando era adolescente, perpetró un violento robo con un arma blanca.

La audiencia debía iniciar a las 16:00, pero el imputado, a quien solo identificaremos con sus iniciales, A.S., no llegó. El joven estaba en libertad y había sido correctamente notificado por la autoridad judicial, para que se presentara ante el juez Rodrigo Morabito y se sometiera al proceso.

Con la presencia de las partes en la sala, por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Guillermo Narváez y el defensor penal juvenil, Dr. Daniel Véliz, el magistrado abrió la audiencia y, ante la ausencia del imputado, ordenó su inmediata detención, pasando luego a un cuarto intermedio hasta tanto se materialice la orden y A.S sea sentado en el banquillo por la Policía. Al cierre de esta nota, la Policía no había aún dado con el paradero del imputado.



El hecho

El 10 de marzo, a las 0,45 aproximadamente, en circunstancias que otro adolescente de la misma edad caminaba por calle Las Dalias antes de llegar a calle Ex-Combatientes de Malvinas, fue interceptado por dos sujetos, entre ellos, el joven de 18 años, que hoy será juzgado -la otra persona nunca fue identificada por la Instrucción-, quien le pidió dinero a la víctima y comenzó a lanzarle golpes de puño, iniciándose una pelea, para luego, el imputado extraer desde su ropa un elemento punzante, aparentemente un cuchillo, e intentara asestarle puntazos al adolescente, logrando únicamente dañarle el costado derecho del buzo que vestía, a la altura de la axila, continuando la pelea y cayendo, finalmente, la víctima al suelo. Al caer, cayó también su teléfono celular, que luego fue tomado por el imputado y sustraído. Previo a ello, junto a su cómplice, le aplicaron varios puntapiés en la espalda al adolescente.