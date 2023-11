Judiciales anunciaron que se reunirán con el Gobernador por el recorte al Poder Judicial

Este lunes, presidido por altos mandos judiciales y los ministros de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, se llevó a cabo una reunión en la Escuela de Capacitación Judicial luego de autoconvocarse por el recorte al presupuesto del Poder Judicial al que apuna el Ejecutivo.

De la reunión participaron la presidenta de la Corte de Justicia, la Dra. Fernanda Rosales, las Ministras Dra. Fabiana Gómez, la Dra. Verónica Saldaño y los Ministros Dr. Hernán Martel y Dr. Miguel Figueroa Vicario. Además, entre los presentes estuvieron el Juez Rodrigo Morabito y el Dr. Marcelo Soria de la Cámara Penal N°3 quienes se pronunciaron a través de la prensa tras la reunión con una marcada postura en defensa de los reclamos de los Judiciales.

En medio de una escalada de tensiones entre los Poderes, durante la reunión entre jueces y funcionarios judiciales, según indicaron fuentes a La Unión, el Dr. Marcelo Soria, de la Cámara Penal N° 3, solicitó con carácter de urgente que se realice una reunión "cara a cara" con el Gobernador Raúl Jalil para "hacerle conocer la realidad de los sueldos de la gente del Poder Judicial" aseverando que "no son ningunos privilegiados" y apuntando que en materia de sueldos, a nivel nacional se encuentran en el número 18.

“De qué privilegios nos quieren hablar, de qué sueldos. Estamos 18 a nivel nacional. No demos un paso atrás, hay que comprometerse. Cuando nosotros nos jubilemos habremos pasado más de la mitad de nuestra vida en el Poder Judicial, es nuestra segunda casa y hay que defenderla. Es aquí y ahora que tenemos que defender nuestros derechos. Cuando defiendo a mi colega, me defiendo a mí. Tenemos que ir cara a cara para mostrar nuestra realidad”, sostuvo Soria.

Momentos más tarde de anunciar esta propuesta, el camarista en diálogo con Radio Valle Viejo confirmó que su petición tuvo respuesta y que se llevará a cabo esta reunión con cuatro personas a partir de las 9 de la mañana de este martes con el Gobernador Raúl Jalil en Casa de Gobierno donde le plantearán la problemática de los Judiciales.

“Será mañana (martes) a las 9 de la mañana en Casa de Gobierno para que escuche la problemática del Poder Judicial con una comisión”, confirmó el Dr. Soria.

Y agregó: "Esto tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad. No se trata solamente de los sueldos, es una discusión mucho más amplia. Es un presupuesto que necesita el Poder Judicial que no está, es sobre cómo funciona el Poder Judicial", sentenció el Dr. Soria respecto al conflicto.

Cabe recordar que durante la mañana los Judiciales realizaron una protesta frente a la Legislatura en apoyo al presupuesto presentado por la Corte de Justicia. En tanto, se adelantó un paro para este martes al que se sumará la Policía Judicial.

Dr. Rodrigo Morabito: “Si no defendemos nuestros derechos, no podemos administrar justicia”

En tanto, por su parte el juez del Juzgado Penal Juvenil Rodrigo Morabito en diálogo con Radio Valle Viejo sostuvo también que el problema no solo es lo salarial si no también el funcionamiento del sistema judicial para administrar justicia: “Somos funcionarios, si no defendemos nuestros derechos, mal podemos administrar justicia en defensa a los derechos de los demás" y destacó el acompañamiento “masivo e histórico” de la reunión convocada en la Escuela de Capacitación Judicial.

“Una de las ideas propuestas es acompañar a los trabajadores judiciales a partir de ahora estar a la par de los trabajadores judiciales cada vez que ellos reclamen hasta que nos escuchen, acompañar pacíficamente”, sostuvo.

“Conozco a muchos legisladores, conozco al señor Gobernador, y sé que trabajan muchísimo y que le interesa el bienestar de la sociedad, pero nosotros los jueces y fiscales, y defensores, también nos interesa el bienestar de la sociedad. Pero esto es un Poder independiente, autónomo, y necesitamos que sea respetado como tal. Porque es el único poder del estado que está para garantizar los derechos de toda la ciudadanía e incluso de los otros Poderes del Estado. Entonces todos van a acudir al Poder Judicial, entonces debe ser autónomo e independiente, simplemente para dar una respuesta con solo el compromiso con la Constitución Nacional”

Presupuesto

En tanto, el Dr. Morabito, consultado respecto a las propuestas del Presupuesto entre el Gobernador y los Judiciales, sostuvo que no cree que se pueda llegar a un “punto intermedio”, y que esto queda entre los legisladores y la Corte de Justicia.

“Ahora, lo que si puedo decir, es que si creo, que en ambos canales entre el Ejecutivo y los Ministros de la Corte hay un diálogo y debe haberlo. Nosotros sabemos que se vienen tiempos difíciles. Somos consientes que hay un Gobierno Nacional que también tiene una postura, porque esto está íntimamente ligado a lo político, no lo podemos desconocer”, sostuvo.

Por último, remarcó el acompañamiento al reclamo de los trabajadores judiciales y sostuvo: “Vamos a salir de nuestros despachos para poder apoyarlos, y para que se nos escuche. Tenemos muchas cosas para decir, porque a veces se tienen los canales equivocados y se desconoce los trabajos a fondo. Tenemos nuestros despachos abiertos para que se revise y que nosotros estamos las 24 horas trabajando.”

“En la Justicia, el 90 por ciento de los trabajadores judiciales está abocados a dar una respuesta a la gente, y solo eso queremos”, sentenció.