Juicio abreviado: Doce meses de cárcel por encubrimiento

Durante la jornada de este lunes en la sala de audiencia del juzgado de control de garantías N°2 a cargo del Dr. Rodolfo Maidana, se llevó a cabo un juicio abreviado.

En el banquillo estuvo sentado un sujeto de apellido Do Valle, que en un previo acuerdo entre su abogado defensor y el fiscal que lo investiga, Facundo Barros Jorrat, por el supuesto delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, se declaró culpable ante el juez y recibió la pena de un año y dos meses de prisión efectiva.

Sentado ante el magistrado, Do Valle reconoció haber recibido el 21 de mayo una computadora portátil que habría sido fruto de un hecho ilícito en la zona oeste de la ciudad, e intentó venderla.

Ante el acuerdo de las partes y la aceptación del imputado de su responsabilidad, el juez Maidana homologó el acuerdo y condenó en el juicio abreviado a Do Valle a un año y dos meses de prisión.

Como la pena es de cumplimiento efectivo, se ordenó, con un previo examen médico, el traslado del ahora condenado a la cárcel de Miraflores para dar cumplimiento a la sentencia dictada.