Juicio por ataque a machetazos: Sentí que me mataba , declaró Irma Ibañez

Abierta la audiencia, el fiscal subragante Federico Maturano solicitó la palabra y pidió el apartamiento del abogado Roberto Mazzucco ?codefensor del imputado- ya que anteriormente había participado como fiscal en el inicio de la causa que tiene hoy en banquillo a su asistido. Pedido al que se adhirió el abogado de la Querella Dr. Roberto Díaz Sosa, quien además agrego que se debía investigar a Mazzucco por el delito de “prevaricato de abogado” y enviarse las actuaciones a la fiscalía en turno para que investigue el hecho; entendiendo que se atentaba contra la administración de justicia en el debate.

Seguidamente el juez Rodolfo Moreno, le dio la palabra a Mazzucco quien expreso que si a las partes antes preopinantes le “molesta o tienen miedo de mi presencia en el debate (?)”; indicando además que no puede ser denunciado por “prevaricato” y le dijo al querellante que le “faltaban años de experiencia”.

A preguntas del juez, Mazzucco respondió que había dejado de ser fiscal hace cuatro años, por lo que el magistrado entendió que no había impedimento legal por el que Mazzucco no pudiera ejercer la defensa del imputado. Aclarando que si existía alguna falta de ética debía ser el Colegio de Abogados quien tomara intervención. Sin embargo, y contemplando el derecho de la víctima, el juez le pidió a Mazzucco que retirara de la sala hasta tanto la mujer expusiera su relato. Lo que fue aceptado por el defensor y se retiró del recinto, quedando su codefensor el Dr. Antonio Acuña.

Seguidamente y por más de cuarenta minutos presto declara Irene Ibañez, al igual que lo hizo en la jornada de ayer su hermana, la otra víctima.

La mujer respondió a preguntas de las partes y a líneas generales señalo como motivo de la agresión que casi, como dijo en reiteradas oportunidades, le “cuesta la vida” las diferencias con los padres de Ibañez, es decir su hermano y su pareja, por haber quedado ella como única heredera de los campos que tenía su padre y en los cuales, Ibañez también vivía.

La víctima recordó detalladamente como sufrió el ataque diciendo que aquella tarde fue a buscar unos animales cuando vio a su atacante con su hermano, padre de este, ingiriendo bebidas. Pero que no les dijo nada. Cuando regresaba a la casa Mario, se le acercó y le dijo que la iba a matar y comenzó a golpearla con el machete. “Me dio tres machetazos y perdí el conocimiento. Me desperté cuando estaba ya en el hospital. Sentí que me mataba”.

Luego de escuchar a la víctima, el juez paso a un cuarto intermedio para el lunes a las 9.00 de la mañana en razón de que el imputado debía ser trasladado al Cuerpo Interdisciplinario Forense para que se le practicara la pericia psicológica y psiquiátrica, en la que tanto el fiscal como los defensores de Ibañez coincidieron en solicitar como punto de pericia que se determine los rasgos de la personalidad del imputado, específicamente “si tiene rasgos de misoginia” puntualizo el fiscal subrogante.