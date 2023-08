Juicio a banda narco: Fiscalía pidió condena de entre 7 y 3 años de prisión para 14 de los imputados

Durante la mañana de ayer, en ámbitos del Tribunal Oral Federal, se desarrollaron los alegatos en la penúltima audiencia del juicio oral que tiene en el banquillo de los acusados a 17 personas. El próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, se reanudará la audiencia y previo a escuchar la última palabra de los imputados, se dará a conocer el veredicto de sentencia.

El tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Federico Bothamley, abrió la audiencia pasadas las 10:00 de la mañana, y le dio la palabra al Ministerio Público Fiscal que abrió la ronda de alegatos.

En líneas generales, la Fiscalía hizo mención a que se trataba de un debate particular, por la cantidad de imputados y resaltó que "investigar a los narcomenudistas les permitió llegar a la líder de la banda". Esto en relación a la investigación que inició allá por el año 2018 con escuchas entre los imputados, algunos de los cuales ingresaban la droga y luego la vendían a otros de los imputados, quienes a su vez la comercializaban al menudeo.

Al momento de solicitar la pena, la fiscalía pidió 7 años y 6 meses para Eva Quiñonez de Portillo, apuntada ella como cabecilla de la organización narco. Además, para Mario Rolón, Miguel Ángel Silva, José Leirman, Toribio Estigarribia, Daniel Lastra y Mauricio Jaime se solicitó una condena de 6 años. En el caso de Gustavo Cattania, Alex López Quiñonez y Eduardo Guzmán, se pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Luego expusieron sus alegatos las defensas, que en el caso del Dr. Pedro Vélez, quien es abogado del imputado Domingo Alberto Caro, solicitó que este cumpla condena domiciliaria por su discapacidad y sobre su pareja, la imputada Noemí Lizarraga, pidió la libertad ya que se excedió el monto pedido por el fiscal en la condena que era de tres años.

En ese sentido, coincidió en la aplicación de la pena y calificación legal de Caro, pero en relación a Lizárraga, solicitó se tenga en cuenta su probanza y se aplique el mínimo de la pena e inmediata libertad.

En cuanto al Dr. Bracamonte, quien defiende a Gustavo Cattania, marcó que no se pudo acreditar en las audiencias la participación y menos aún el conocimiento por parte de su defendido de lo que se le acusaba. Como el fiscal no formuló acusación en contra de este, el defensor marcó que solo dos testigos lo nombraron. Teniendo en cuenta esto, requirió la absolución.

Por otra parte, previo a un cuarto intermedio, alegó, la defensa de Toribio Estigarribia, Visozo, quien sostuvo que “no está acreditado” su participación, por lo cual, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

En tanto, la defensa de Mauricio Jaime, Petinicchi, señaló que su defendido reconoció el hecho, pero no la responsabilidad penal, y apuntó que existe una prueba irregular, que “no fue obtenida de manera legal”, por lo cual solicitó la exclusión de la valoración, y no la nulidad. En ese sentido, apuntó que “no se le secuestró nada, no hay fotografías, no hay seguimiento”. Pidiendo que, como partícipe secundario, tenga absolución por el beneficio de la duda, y en subsidio como partícipe secundario, por el mínimo de la pena.

Por otro lado, la defensa de Daniel Lastra, la Dra. Claudia Graciela Paz, alegó que su defendido reconoce su responsabilidad, y consienten el acuerdo formulado por la Fiscalía, para que el imputado sea trasladado a Colonia Pinto.

Habiendo escuchado los alegatos de todas las partes, el tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Federico Bothamley, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 14 de agosto en donde, a partir de las 09:00 de la mañana, previo a escuchar la última palabra de los imputados, se dicte la sentencia.