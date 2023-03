Juicio al cuartetero: Declaró Coronel y pidió clemencia al tribunal para volver con sus hijos

Durante la mañana se llevó adelante en el recinto de la Cámara Penal N°1 la segunda audiencia en el juicio oral que tiene en el banquillo al cantante cuartetero Cristian Coronel, por 21 hechos de amenazas, daños y lesiones, todo en contexto de género.

Tal como estaba previsto, el juez Fernando Esteban escuchó, en primer término, a la víctima, expareja del imputado, D.J.O., quien se sentó ante el estrado y recordó el calvario que vivió desde que tenía 15 años, cuando conoció a Cristian.

Si bien dijo que al principio la relación era buena, con el tiempo fue cambiando, siempre peleaban, discutían y era por celos. “Él -por Coronel- me reclamaba porque me iba a la casa de mi papá o mi abuela y me decía que ahí seguro tenía un macho, porque me iba con mis hijos”

Según la víctima, cuando falleció su papá el año pasado, de quien dijo sufría mucho todo lo que le hacía Coronel, no podía decir nada ya que había estado en la cárcel.

“Cuando él murió me di cuenta de que no tenía por qué seguir soportándolo -en referencia a Cristian-. Él no me mantenía, siempre eran problemas y fue cuando me puse firme y ya no quise saber nada más con él. Quiero estar tranquila por mí, por mis hijos”, explicó.

Luego, en el recinto se escuchó a Silvia Ortiz, tía de la joven y Juan Zurita, un policía que aprehendió a Coronel en uno de los tantos procedimientos que denunció la víctima.

Básicamente, la mujer dijo que Coronel era muy presente con sus hijos, siempre estaba preocupado por ellos y que nunca vio a su sobrina con lesiones en el cuerpo, pero que sí sabía que Cristian le pegaba porque se lo contaba su hermano, padre de la joven.

“Perdón”

Seguidamente, previo a un cuarto intermedio, el imputado Cristian Coronel pidió declarar. Visiblemente acongojado y entre sollozos, el imputado declaró por más de media hora. Reconoció algunos hechos, como las peleas y discusiones con su expareja, pero negó haberla agredido, como así también que la hubiera amenazado con un arma de fuego, como lo contó en su relato la víctima anteriormente. Durante su declaración, Coronel le contó al juez el estado de salud de sus hijos y la necesidad que tiene de poder estar junto con ellos.

“Les tengo que mentir que estoy de viaje cantando, cuando estoy en la cárcel. Le pido señor juez clemencia, a Ud. también fiscal, solo quiero estar con mis hijos. Uno de ellos está muy enfermo y necesita atención” expresó.

En cuanto a los hechos que reconoció, hizo mención a la violación de las restricciones: “Me llamaba diciendo que fuera, que mi hijo estaba enfermo o que, si no iba, los mataba. Dudaba en ir porque tenía prohibido de la justicia, pero mi instinto de padre me hacía ir “, continuó su declaración.

Finalmente, el cuartetero pidió perdón a la víctima, a su familia y a la familia de él también por lo que están viviendo.

El juicio continuará mañana con más testigos.