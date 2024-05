Juicio estancado: Los jurados no acordaron un veredicto y se hará un nuevo juicio

El jueves en horas de la siesta se dictó en el marco de juicio por jurado un fallo inédito. Doce vecinos de la capital no lograron ponerse de acuerdo por unanimidad -tal.como lo establece la ley 5710- sobre la "culpabilidad" o "no culpabilidad" de dos hermanos quienes según la fiscalía cuando eran adolescentes habrían abusado sexualmente de una niña y el juicio quedó Estancado.

Es decir que tras deliberar, en esta oportunidad por más de una hora, los integrantes del jurado -seis varones y seis mujeres - no se pusieron de acuerdo y previo a sostener la fiscalía la acusación en contra de los jóvenes la deliberación fue declarada por el juez director del proceso Fabricio Gershani Quesada "estancada". Próximamente, los imputados volverán a sentarse en el banquillo de los acusados ante un nuevo juez o jueza y un nuevo jurado. Si a lo largo de las audiencias del nuevo juicio, la deliberación vuelve a quedar estancada los imputados serían absueltos.

La última audiencia del primer juicio por jurado a nivel latinoamericano en contra de dos menores punibles arranco minutos después de las 9.00 con los alegatos de clausura del fiscal Guillermo Narváez, la asesora de Menores Carolina Acuña y el abogado defensor Dr. Juan Pablo Morales.

Luego de escuchar a las partes y tras un cuarto intermedio el juez habló con los vecinos y les explico de forma clara y sin tecnicismo las instrucciones que debían tener en cuenta al momento de la deliberación. Cómo así también se les dio los formularios, como lo establece la ley, de los posibles veredicto a los que podían arribar, es decir, declararse "culpable" o "no culpables".

Tras las explicaciones del magistrado, quién dejó el estrado y se dirigió de par a par a los ciudadanos, estos se retiraron de la sala para deliberar.

Transcurrida más de una hora el jurado regresó al recinto y a través del presidente informaron al juez y a las partes que 'no se habían logrado poner todos de acuerdo". La ley, cabe resaltar, exige que el veredicto arribado por el jurado debe de ser por unanimidad.

Seguidamente, el juez le preguntó al fiscal si mantenía la imputación en contra de los dos hermanos lo que fue respondido de forma afirmativa. Seguidamente el juez les consulto al jurado si deseaban que las partes volvieran a dirigirse a ello o se reprodujera o explicará nuevamente una prueba, que pudiera haberles generado alguna duda y poder subsanar y de esa manera "sacar" al jurado de la deliberación "estancada" pero no sucedió.

Ante el veredicto llegado por el jurado el juez director Fabricio Gershani Quesada declaró el juicio "estancado". Ahora la oficina de gestión de audiencia de juicio por jurados deberá sortear un nuevo juez o jueza para la realización de un nuevo juicio con un nuevo jurado popular.

Cabe recordar que el juicio en contra de los dos hermanos por tres hechos supuestamente de abuso sexual inicio el martes 28 de mayo con los alegatos de apertura. Ma segunda audiencia se escuchó a los siete testigos citados para el.comentario, se reproduzco la cámara Gesell realizada a la niña al jurado y los imputados dieron su versión de los hechos. Ayer jueves, se realizaron los alegatos de clausura y finalmente se arribó al veredicto de "estancado".

El juicio fue llevado por el juez director Fabricio Gershani Quesada, secretarias de las Dras. Daniela Olmedo y Gabriela Rosello Aguirre, el ministerio público a cargo del fiscal del.fuero Guillermo Narváez, la asesora de menores dra Carolina Acuña y el dr Juan Pablo Morales por la defensa de los imputados.