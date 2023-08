Juicio por homicidio culposo: Un testigo aseguró que la moto circulaba sin luz

Con la declaración de cinco testigos dio continuidad ayer en el Juzgado Correccional n° 3 el juicio oral y público que sigue en contra de Dayana Reales por haber provocado el 28 de diciembre del año 2018 la muerte a una joven de 35 años, Noelia del Socorro Villacorta, cuando caminaba por la vera de la ruta junto a su hermana y una amiga.

Abierta la audiencia, el juez Javier Herrera hizo ingresar a la sala a los testigos a quienes le tomó juramento de ley y luego quedo en la sala Lidia Villacorta, hermana de Noelia. La joven, contó en primera persona como se produjo el siniestro y recordó que “su hermana dejo moverse cuando iban en la ambulancia y al regresar al hospital, los médicos le dijeron que estaba con muerte cerebral y, minutos después que había muerto”.

Lidia respondió preguntas del fiscal Víctor Figueroa y de las demás partes y entre ellas contó que habían salido a caminar con Noelia y una amiga y que momentos antes del choque “escucho el ruido de una moto, porque venía fuerte”, luego “escuche el choque. Le grité a mi hermana y cuando la vi estaba tirada en el suelo inconsciente, le hablaba y no me respondía. Después me contesto y me decía que no podía mover las piernas que sentía mucho dolor. Yo le decía que resista que ya venían a ayudarnos”, contó la testigo. En otro tramo de la declaración ante el juez, Libia “pidió justicia por la memoria de su hermana y por sus padres a quienes le cambio la vida desde aquel día”. Mientras la testigo declaraba, la imputada la escuchaba con atención.

Seguidamente, en el recinto se escuchó a los demás testigos. Los dichos de Acosta fueron los más importantes de la jornada, ya que era el conductor del automóvil que vio a la motociclista momento previos al fatal siniestro y aseguro en la sala ante el juez y bajo juramento de ley que “la moto no tenía luz”. Concluida la ronda de testigos, se pasó a un cuarto intermedio para hoy en donde se escuchará a los médicos que asistieron a la víctima y a la imputada.

El caso

El 28 de diciembre del año 2018, Dayana Reales regresaba desde el centro de Tinogasta con destino a la localidad de San José, al mando de una moto cuando embistió desde atrás y le provocó la muerte a Noelia del Socorro Villacorta, quien caminaba en igual sentido en la interdepartamental que une dichas localidades, junto a su hermana Libia y su amiga Dalma.

Por el hecho de mención, Dayana, actualmente de 22 años, en el inicio del juicio, el martes, luego de escuchar la intimación del hecho por parte del juez Javier Herrera, declaro y dijo que nunca tuvo la intención de provocar el hecho y que siempre quiso pedirle perdón a la familia