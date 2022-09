Juicio del joven agredido por una pedrada: sentenciaron a seis años y seis meses el agresor

El martes inició el juicio contra un menor que en 2019 agredió con una pedrada a Martín B. en su rostro, provocando lesiones de consideración en la vista del joven. En esa audiencia se escuchó el testimonio de la víctima y el acusado.

Este jueves, el juez Fabricio Gershani Quesada escuchó los alegatos de las partes. En el caso del fiscal de la causa, este solicitó una pena de 7 años y que sea inmediatamente detenido y llevado al Penal. Vale aclarar que el imputado es mayor de edad al momento del juicio. Luego el representante del ministerio público destacó que la agresión dejó a la víctima ciego, esto por el accionar violento del imputado, “que no tuvo ningún tipo de arrepentimiento”.

En el alegato dijo que para él, el imputado mintió y que todas las pruebas lo ubican en el lugar del hecho, cargando además con el significativo detalle de la ausencia de los padres del imputado.

Tras un cuarto intermedio, el juez dictó sentencia, encontrándolo penalmente responsable del delito de robo agravado por resultar lesiones gravísimas en calidad de autor. Por esto lo sentenció a seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Foto Silvina Bravo

Mientras en el interior de la sala se desarrolla el debate, amigos y familiares del joven que quedó con lesiones severas en la vista, se hacen presente con carteles para manifestar su apoyo a la víctima.

Video Silvina Bravo

Sin pedido de perdón

Por la agresión sufrida con la piedra, Martín fue sometido a distintos tratamientos y estudios, pero lamentablemente el golpe lesionó sus nervios ópticos y tiene una ceguera progresiva e irreversible. “Esto me cambio la vida. Me gustaba andar en bicicleta, leer y ya no lo puedo hacer”, contó el joven, quien al ingresar a la sala lo hizo con gafas oscuras y valiéndose de un bastón.

La madre de la victima que reconoció conocer al imputado, ya que fue su catequista manifestó: “A veces siento lastima por él, pero tiene que pagar por lo que le hizo a mi hijo (...). No sabe lo duro que es verlo jugar en el suelo con los ojos vendados. ¿Por qué, señor juez, por qué, si él no nació ciego?”.