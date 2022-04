Juicio por jurados: La ley que tiene la provincia es fantástica

Nuestra provincia es la primera de la región del NOA y la décimo primera a nivel país en implementar el juicio por jurados populares, es decir la democratización del Poder Judicial con la participación de la ciudadana y el ciudadano en la toma de decisiones tan importante como la de resolver si una persona es culpable o inocente. Los juicios por jurados son una práctica que según los especialistas está siendo bien vista por países limítrofes como Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.



Alejandro Cascio, juez de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y abogado especialista y Magister en Derecho Penal, es uno de los reconocidos expositores que llevan adelante las capacitaciones a los operadores judiciales del fuero penal en la implementación de los juicios por jurados en la provincia.

Las jornadas que se desarrollan en el Salón Auditorio “Ezequiel Soria” y continuarán hasta el próximo lunes 11, martes 12, miércoles 20 y viernes 29 de abril. Serán tres antes de la finalización del año 2022.



En dialogó con LA UNION, el expositor de amplio curriculum internacional se refirió a la importancia de las capacitaciones y celebró la aplicación del juicio por jurado en nuestra provincia.

“Las capacitaciones son importantes no solo para toda esta gente que está aquí –por los operadores judiciales- sino también para después poder hacer talleres para el rol especifico de cada actor, es decir, para fiscales, para defensores y para jueces. El juicio por jurados es algo que hoy está en boga en todo el país y veo que hay mucho interés (…)” expresó el disertante.

Actualmente, son once las provincias que a nivel país implementaron el juicio por jurado en el sistema acusatorio siendo la más reciente en sumarse Catamarca, cuya ley fue elogiada por Cascio “Catamarca es la última provincia del país que se sumó a los juicios por jurados con un Código de última generación. La ley que tiene la provincia es fantástica”, resaltó el entrevistado.

Fuero especializado

Asimismo, valoró y vio con buenos ojos que nuestra provincia, la que será la segunda a nivel país, implemente el juicio por jurado en el fuero Penal Juvenil.

“Recientemente un tribunal superior de la provincia de Buenos Aires resolvió la aplicación del juicio por jurados a menores. En lo personal, estoy totalmente de acuerdo que así sea. Estoy convencido que en la provincia de Catamarca, quien tiene una ley muy buena y de ultima generación, como ya dije, el juicio por jurado a menores va a funcionar definitivamente”, explicó. Agregando “definitivamente va a funcionar y va a funcionar muy bien”.



Foto Gustavo Roldán - Diario La Unión

En otra parte de la entrevista, Cascio se refirió a que no falta mucho tiempo para que los juicios por jurados se implementen en todo el país, adelantando que muchas provincias que aún no se sumaron “están con proyectos muy adelantados”.

También resaltó la participación ciudadana indicando que por la experiencia de los de más 700 juicios realizados en el país, “Al momento de ser notificados la gente tiene dudas, incertidumbre pero luego de participar en los juicios en el 85 o 90 por ciento quiere volver a ser jurado. Esto sucede porque se dan cuenta de la responsabilidad enorme que significa decidir si una persona es culpable o no de haber cometido un delito con todo lo que eso implica. De apoco van haber muchos cambios”, finalizó.



Cabe recordar que las capacitaciones que iniciaron en la jornada de ayer son el resultado de un gran esfuerzo de la coordinadora Dra. Milagros Vega, el personal de la escuela de Capacitación judicial cuya coordinadora es la Ministra de la Corte de Justicia, Dra. Fernanda Rosales Andreotti y la Procuración de la Corte de Justicia. La misma continuara hoy a partir de las 15.30 horas.