Juicio por mala praxis: "Operé la mano correcta para mí criterio"

El médico Federico Fierro, quien la semana pasada se abstuvo de declarar ante el juez correccional N° 2, Diego Chayle Costilla en el inicio del juicio que lo tiene como imputado por el supuesto delito de lesiones leves, y mala praxis médica, en la jornada de hoy manifestó su voluntad de emitir su versión.

El profesional está en el banquillo por haber operado la mano equivocada a un niño de tres años en marzo del año 2012 en el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

Fierro, al momento de dirigirse al juez dijo que al revisar al niño advirtió que en ambos dedos pulgares el paciente tenía la patología de dedo resorte, por lo que le dijo a los padres y posteriormente lo operaron. Dijo que por criterio médico resolvió operar la mano derecha primero y luego operaría la izquierda, en razón que la madre del paciente le dijo que la derecha era la mano hábil del niño.

Aclaró luego que en la hoja de admisión que está en la historia clínica del chico el puso que iba a operar la mano derecha del paciente. Ante la pregunta de la Fiscal señaló que "yo operé la mano correcta para mí criterio" .

También refirió que cuando fue hablar con los padres les dijo que el operaria la otra mano para que se tranquilizaran, ya que estaban nerviosos y lo atacaban a el regañandole el porque le había operado la otra mano. En este sentido remarcó que le había dicho a la madre que el niño tenía la patología en ambas manos.

Este martes declaran más testigos.

La semana pasada hicieron lo propio los padres del menor y otros testigos. Recordemos que los progenitores se constituyeron como querellantes en la causa y fueron coincidentes al señalar que a raíz de haber sido operado en la mano derecha y no en la izquierda, el niño tuvo que recibir tratamiento psicológico por casi siete años, ya que no lograba integrarse con sus pares en el Jardín de Infantes y no podía jugar, lo que lo frustraba constantemente.