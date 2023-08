Juicio a organización narco: Condenaron a 14 imputados a penas de entre 7 y 3 años de prisión y absolvieron a otros tres

El juicio que inició el pasado seis de julio en el Tribunal Oral Federal de la provincia y tuvo en el banquillo a una organización narco integrada por 17 personas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y el resto de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, finalizó con la sentencia para 14 de los imputados. Los otros tres fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Pasadas las 9.30 de la mañana y tal como estaba previsto, los jueces del tribunal Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Federico Bothamley, quien estuvo a través del sistema de videoconferencia, reanudaron la audiencia y le dieron la última palabra a todos los imputados.

Daniel Lastra, Jonathan Rios, Ernesto y Mario Rolón, pidieron en líneas generales en su última palabra, “perdón a la sociedad y sus familias”, aceptando la responsabilidad en el hecho. En el caso de Ernesto, pidió además que se haga lugar al pedido de su abogado defensor. En esa misma línea, Alejandro Vazquez se declaró inocente de todo y Jonathan Rios pidió disculpas a la sociedad y que la pena sea cumplida tal como lo pidió su abogado en los alegatos. En tanto que Alfredo Vazquez pidió disculpas y que su condena se cumpla en el domicilio.

A su turno, Leirman, solicitó su sobreseimiento al no entender que no había prueba alguna en su contra, mientras que Daniel Cuevas le expresó al tribunal que lleva 4 años detenido, y dijo que jamás fue escuchado, Cuevas agradeció que se respetaron sus garantías y pidió su absolución lisa y llana ya que no es participe del hecho del que se le acusa. Por otro lado, el imputado Catanea no llegó al debate, ya que sufrió un siniestro vial según lo reportó su abogado defensor el Dr. Bracamonte. El resto de los imputados optaron por el silencio en su última palabra.

Sentencia

Finalizada la ronda de la última palabra, los magistrados se retiraron a deliberar el veredicto. A las 11.00 aproximadamente, el tribunal volvió a constituirse en la sala y por unanimidad dictó condenas a 14 de los 17 integrantes de la organización narco.

En coincidencia a lo peticionado por la fiscalía, los jueces condenaron a 7 años y 6 meses de prisión a Eva Quiñonez de Portillo, apuntada ella como cabecilla de la organización narco. Mientras que a Mario Rolón, Miguel Ángel Silva, José Leirman, Toribio Estigarribia, Daniel Lastra y Mauricio Jaime, dictaron la pena de 6 años de prisión y a Daniel Cuevas a la pena de cuatro años. En cuanto a Rafael Vazquez, Ernesto Rolón, Jonathan Rios y Noemi Lizarraga, la pena impuesta fue de tres años, declarando a renglón siguiente reincidentes a todos los antes mencionados.

Finalmente, el tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Gustavo Cattania, Alex López Quiñonez -nieto de la cabecilla de la organización narco- y Eduardo Guzmán.

Cabe recordar que todos los ahora condenados y absueltos llegaron a juicio acusados de conformar una organización narco que ingresaba al país droga que luego la comercializaban en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.