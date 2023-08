Juicio a organización narco: el próximo lunes será la sentencia

En el Tribunal Oral Federal se continuó este lunes con el juicio oral contra diecinueve imputados por la causa de la organización narco que operaba en diferentes provincias del país, entre ellas Catamarca, distribuyendo droga que provenía de Paraguay. En la jornada, se escucharon los alegatos de ambas partes, y con cuarto intermedio, se prevé que el próximo lunes 14 de agosto los miembros del tribunal den una sentencia, previo a escuchar la última palabra de los imputados.

En la exposición de sus alegatos, la defensa de Toribio Estigarribia, Visozo, sostuvo que “no está acreditado” su participación, por lo cual, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

En tanto, la defensa de Mauricio Jaime, Petinicchi, señaló que su defendido reconoció el hecho, pero no la responsabilidad penal, y apuntó que existe una prueba irregular, que “no fue obtenida de manera legal”, por lo cual solicitó la exclusión de la valoración, y no la nulidad. En ese sentido, apuntó que “no se le secuestró nada, no hay fotografías, no hay seguimiento”. Pidiendo que, como participe secundario, tenga absolución por el beneficio de la duda, y en subsidio como participe secundario, por el mínimo de la pena.

Por otro lado, la defensa de Daniel Lastra, la Dra. Claudia Graciela Paz, alegó que su defendido reconoce su responsabilidad, y consienten el acuerdo formulado por la Fiscalía, para que el imputado sea trasladado a Colonia Pinto.

Habiendo escuchado los alegatos de todas las partes, el tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Federico Bothamley, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 14 de agosto en donde, a partir de las 09:00 de la mañana, previo a escuchar la última palabra de los imputados, se dicte la sentencia.

Todos los imputados

La banda narco acusada de ingresar droga desde Paraguay para su distribución en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, cuenta con diecinueve imputados.

Jonathan Ríos, Miguel Silva, Mario y Ernesto Rolón están imputados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes organizadas para cometer el delito, en calidad de coautores. Además, Juan y Alejandro Vásquez, Mauricio Jaime, Ada Sase Muños Oblitas, Enrique Lastra, José Roberto Leirman, Héctor Soria y Noemí Lizarraga deben responder por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas, también en calidad de coautores. Por otra parte, Eva Quiñonez de Portillo, Estigarribia López Toribio, Enrique Cuevas, Eduardo Guzmán, Alex López Quiñones y Domingo Alberto Caro están imputados por “transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes organizadas”.

Finalmente, como partícipes necesarios de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas organizadas ocupan el banquillo Gustavo Catania y Facundo Villazur.