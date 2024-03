Juicio a Renato Rasgido: otro revés para la defensa del sacerdote

En la audiencia de este jueves, el tribunal que desde el pasado 15 de febrero juzga al cura Renato Rasgido, volvió a decirle que no a un planteo de su defensa.

Luego de concluir con el testigo el miércoles, Rojas, abogado defensor de Rasgido, planteó la nulidad absoluta del informe psicológico practicado a su asistido, informe del que no habían podido ser parte, ya que ni siquiera fue notificado el momento de su realización. Esto implicó que “no pudieron controlar dicho proceso” y además, la profesional que practicó el informe falleció, y por esto no era posible repetirlo.

Continuando con la audiencia que se realizó este jueves, a las 12:30 hs,el tribunal se constituyó en la sala de la Cámara Penal N°2 y reanudó la audiencia, donde dieron a conocer a través de la secretaria que se rechazaba por improcedente el planteo de nulidad absoluta solicitada por la defensa.

La audiencia se extendió lo que duró la lectura de la resolución y, seguidamente, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 25 de marzo a las 8:30 horas, cuando se dará inicio a la ronda de alegatos.

Cabe recordar que el sacerdote Renato Rasgido está imputado por cuatro hechos de abuso sexual en perjuicio de un niño de entre 12 y 13 años de edad.