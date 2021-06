Justicia y Covid: Se suspendieron múltiples juicios y audiencias por la preocupante escalada de contagios

La Justicia Penal fue el órgano del Poder Judicial de la provincia que desde el día cero de la pandemia nunca dejó de trabajar. Horarios diferentes, suspensiones de plazos, etc. fueron algunas de la medidas de bioseguridad que implementó la Corte de Justicia para no “parar” con una actividad esencial para la sociedad, como lo es la Justicia.



Sin embargo, desde el 11 de mayo hasta el pasado 18 de junio, cuando inició el confinamiento más estricto, la actividad en cuanto a las agendas de las cuatro Cámaras Penales Criminales de la provincia -tres de Adultos y una Juvenil-, los tres juzgados correccionales y los Juzgados de Garantías de Adultos, el Penal Juvenil y la Cámara de Apelaciones del fuero especializado se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19 en cuanto a la realización de las audiencias planificadas, algunas con meses de antelación.

Según la información oficial a la que tuvo acceso este diario, el Covid permitió llevar adelante, en promedio, una de cada tres audiencias fijadas, debiendo en su mayoría ser reprogramadas para el segundo semestre del año en curso.



Si bien el virus no discrimina ni clase social ni sexo, el inconveniente para desarrollar la actividad normal no fue en el personal judicial, sino más bien en las personas que debían ser parte de los diferentes procesos. Llámese imputado, víctima, testigos y hasta los abogados defensores, quienes afectados directamente -Covid-19 positivo- o indirectamente -contacto estrecho de caso positivo-, no se presentaron a las audiencias debiendo el tribunal suspenderlas.



“Se 'cayeron' varios debates que estaban programados con antelación porque el imputado o los testigos y, hasta a veces, la víctima presentaba certificados informando el aislamiento obligatorio. Lo preocupante de esta situación, más allá del constante contagio en la sociedad, fue que en algunos casos, se pudo corroborar que estos certificados eran truchos”, explicó un funcionario judicial consultado por LA UNIÓN, quien agregó: “Simplemente, no querían concurrir, ya sea por miedo o vaya a saber por qué, pero mintieron estar aislados por Covid, ocasionando que el juicio se suspenda y con ello todo el trastorno administrativo y de recurso humano principalmente. En estos casos, -puntualizó el funcionario- se ordenó que sean notificados nuevamente por la policía para comparecer en una nueva fecha y, en caso de no concurrir, serían traídos por la fuerza pública”.



El inconveniente de la no comparecencia de las partes se da tanto cuando los actores del proceso son personas del interior de la provincia, como de la Capital, donde el número de contagios de un tiempo a esta parte aumenta constantemente.

Si bien, desde que inició la pandemia el año pasado se pusieron en marcha las audiencias remotas, las mismas trajeron más de un dolor de cabeza. Es que una buena conexión a Internet no siempre se tuvo desde algunas de la partes, ocasionando algunas veces el tener que cambiar la modalidad del plenario en la marcha. Es decir, el juicio que inició de manera remota concluyó de forma presencial. Un caso testigo fue el celebrado hace una semana atrás, en donde el juez Javier Herrera condenó a cuatro años de prisión a Carlos Busto, por el delito de grooming.



El Covid-19 no solo afectó a los debates orales y públicos, sino también a otras audiencias a desarrollarse en ámbitos de los juzgados de Control de Garantía y Cámara de Apelaciones, pudiéndose en algunos casos finalmente concretarse.