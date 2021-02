Juzgan a una banda narco a través de plataforma virtual

Desde ayer inicio en el tribunal oral Federal el debate en contra de nueve sujetos quien están imputados de la supuesta infracción a la ley 23737. En razón de las condiciones sanitarias para prevención de la pandemia del corona virus, el debate se desarrolla a través de la plataforma virtual de Youtube.

Minutos después de las nueve de la mañana el tribunal integrado por el juez Juan Carlos Reynada, Enrique Lidjedal y el subrogante Quiroga Uriburu, Juez de provincia de La Rioja, abrieron la audiencia. Previa lectura de la citación a juicio, los imputados Ramón Ponce, Hector Carrizo, Walter Brizuela, Iván Galíndez y otros, quienes deben responder por los delitos de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o mas personas en forma organizada previsto y penado por los artículos 5 inc. C y 11 inc. C de la ley 23737; Facilitación del lugar para la guarda de estupefacientes; respectivamente, por recomendación de los abogados defensores los nueve imputados optaron por no declarar.

Tras el silencio de los acusados, el presidente del tribunal Dr. Reynaga resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy jueves a las 9:15 de la mañana. Para el debate esta previsto se escuche a 52 testigos quienes empezaran desde hoy a desfilar ante el tribunal. Se prevé que el plenario se extienda por las próximas dos semanas.