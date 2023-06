JxJ: El joven imputado reconoció que apuñaló a su vecina y el miércoles se conocerá la sentencia

Por primera vez a nivel nacional, un joven actualmente de 18 años, pero que tenía 17 cuando el 30 de enero del 2022 apuñaló en reiteradas oportunidades a su vecina, Andrea Navarro para robarle el celular, se sentó en el banquillo de los acusados en un proceso de Juicio por Jurado Popular.

A las 10.00 de la mañana de este jueves, el imputado fue trasladado por el personal del Servicio Penitenciario a la Escuela de Capacitación Judicial donde lo esperaba su abogado defensor, Dr. Víctor García, los fiscales de la causa Dres. Guillermo Narváez y Augusto Barros y la abogada querellante Dra. Silvia Barrientos quien estaba acompañada de la victima, Navarro. Presentes todos en la sala, ante el juez director del proceso, Fabricio Gershani Quesada, el Dr. Sebastián Lipari de la oficina de gestión de audiencia de Juicio por Jurado suspendió el sorteo de los potenciales 72 jurados, ante el pedido de las partes.

Abierta la audiencia por el juez director, el fiscal pidió la palabra y solicitó la suspensión del sorteo manifestando que se había llegado a un acuerdo con la Querella y la defensa por lo cual el debate debía ser abreviado.

Ante la conformidad de las partes y la del imputado, el juez especializado Fabricio Gershani Quesada dejó si efecto el sorteo e inició la audiencia, dándose lectura a la citación a juicio, que no es otra cosa que el hecho del que se le acusa al imputado.

Previo a ello, el abogado Victor Garcia solicitó al juez se desaloje de la sala a todas las personas ajenas el proceso -prensa, familiares- en razón al contenido de la acusación.

Seguidamente, se desarrolló el proceso propiamente dicho y cerca del mediodía la audiencia concluyó, difiriendo el magistrado para el próximo miércoles 14 de junio el dictado de la cuantía de la pena a imponer al joven quien, al momento de ser consultado por el juez sobre si aceptaba los alcances del acuerdo de las partes -básicamente el imputado reconocía ser el autor del hecho endilgado- este respondió que si aceptando de manera lisa y llana la imputación en su contra.

Dicha audiencia, se desarrolla en la sala del Tribunal Penal Juvenil en el horario vespertino, esto en virtud de que en hora de la mañana el tribunal tiene fijadas con antelación otras audiencias.

Se dictó la responsabilidad penal del adolescente

Tras concluir la audiencia, LA UNION entrevistó al juez director del proceso, Fabricio Gershani Quesada quien explicó los menores de la audiencia y los alcances de la misma, en lo que fue el primer juicio por jurado en la provincia y a nivel nacional en materia penal juvenil.

“Abierta la audiencia, el ministerio publico fiscal presento un convenio subscrito por todas las partes -Fiscalía, querella y defensa- solicitando la suspensión de la audiencia de sorteo (...) Este acuerdo surge de la aceptación lisa y llana que tiene el imputado sobre los hechos que han sido contenidos en la acusación. Es decir reconoció que fue el autor del hecho y su participación dolosa en el mismo”, inició la nota.

Ahora bien, según explicó, “aceptada la calificación legal “Robo calificado por el uso de arma” en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa”. Lo que fue materia de discusión en la audiencia esencialmente que es lo novedoso por lo general en los procedimientos abreviado se exige un acuerdo sobre la especie y cantidad de pena, lo que en esta oportunidad no existía. Sin embargo, por lo que manifestaron las partes en la audiencia, estamos ante un proceso muy especial, marcado por leyes, procedimientos y practicas también especiales, especificas especializadas incluso, mucho antes de la aparición del juicio por jurado en nuestra provincia, permitía y de alguna manera exigía la separación del juicio de un adolescente punible en dos etapas. La primera etapa, es el juicio propiamente dicho y la segunda, la determinación de la pena. En materia penal juvenil, es eventual con independencia del delito atribuido. Es parecido al juicio de cesura sin ser igual con lo cual con el acuerdo de las partes considere que no había impedimento a fines de tratar este acuerdo. Ello porque precisamente esta posibilidad de dividir el juicio en dos etapas de ya arraigada trayectoria en los juicios penal juvenil la hace posible la aplicación del juicio por jurado en personas menores de edad, sin violar el principio de especialidad. El Jurado, es el encargado de determinar la existencia del hecho, la participación punible y eventualmente la calificación de este hecho, pero que en el caso particular estos hechos estaban ya asumidos por el imputado y acordado por las partes por lo cual no tenia sentido un desgaste jurisdiccional, acudir a un jurado para que determine lo que ya había sido consentido pero si resulta necesario hacer una nueva audiencia para la determinación de la pena, toda vez que esta imposición debe ser fundada bajo pena de nulidad (...)”.

En síntesis, el magistrado Gershani Quesada, "resolvió hacer lugar al acuerdo presentado por las partes y ratificado por el imputado y la querellante particular (...) se declaró la responsabilidad penal del joven imputado como autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa en calidad de autor”.

Dicha audiencia, confirmo el Juez “se desarrollara el próximo miércoles 14 en horario de la tarde en razón de que por la mañana el tribunal tiene previamente fijadas anteriores”.

