La abogada de Carlos Kunz, tras la denuncia contra Denett: "Esta situación fue de pánico"

Tras la denuncia de Carlos Kunz, contra Marcos Denett por amenazas, la abogada defensor del exjefe de Drogas Peligrosas, Mariana Barbitta, se presentó este miércoles en el Juzgado Federal para formalizar la presentación judicial contra el Fiscal de Estado de la provincia.

En diálogo con La Unión , la letrada aseguró estar "muy preocupada" por la situación y contó que se enteró ayer a la tarde cuando llegó a la provincia y se reunión con Kunz. Allí, su cliente le expresó que en horas de la mañana Denett se habría presentado en su domicilio particular y lo habría amenazado en nombre de los fiscales federales. "Le dijo si él hablaba y manchaba a los fiscales, esto podría generar una detención y nuevas causas judiciales. Esta situación fue de pánico".

En ese sentido, confirmó que la denuncia contra el funcionario nacional es por amenazas coactivas, y explicó: "Es cuando una persona amenaza a otra y la víctima tiene que dejar de hacer algo en contra de su voluntad".

"La denuncia la presentamos con pruebas, con chats y fotografías del ingreso de Denett al hogar de Denett", agregó Barbitta.

En cuanto a cómo procederán en la causa, la letrada explicó que "vamos a seguir adelante" y confirmó que su asistido se presentará a declarar este jueves. "Hoy (Kunz) está preparado para declarar. Si decimos que no a esa audiencia, estamos contribuyendo a la existencia del delito. Eso no quiere decir que el juez pueda evaluar si continúa o no con la audiencia".

Finalmente, Barbitta no descartó solicitar una prohibición de acercamiento. "Estamos evaluando pedir un tipo de protección para Carlos Kunz", adelantó.