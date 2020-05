La carta de la madre de Brenda en su cumple Nº 25

Brenda Micaela Gordillo es la joven que el primero de marzo pasado fue asfixiada y su cuerpo quemado por Naim Vera, un joven de 19 años con quien la muchacha, por ese entonces de 24, mantenía una relación amorosa.

Ayer, 6 de mayo, Brenda hubiera festejado su cumpleaños Nº 25. Por ese motivo, su mamá, Isabel Espeche, la recordó a través de una carta que publicó en el muro de la red social Facebook de una amiga.

“Te amo y te amaré por siempre, eras una niña especial”, inicia la carta de la mamá, quien volvió a pedir justicia por el homicidio y femicidio de su hija, que tiene preso en el penal de Miraflores a Naim Vera, para quien pidió cadena perpetua.

“Mi amada niña hoy -por ayer- estarías cumpliendo años, tus 25 añitos, con ansias de esperar tu regalo. Pero no, hoy es un día distinto, con mucho dolor, con desgarro en el alma y en el corazón de tener que llevarte flores al cementerio porque un maldito femicida llamado Naim Vera Menem te arrebató la vida en un instante. Te quitó tus sueños, tus ilusiones, tu alegría de vivir, de seguir estudiando, de formar una familia, de tener hijos, que tanto te gustaban los niños... Te arrebató todo, mi niña hermosa. Así como también a tus hermanos y mí nos mató en vida, a toda la familia? Ya no te tenemos físicamente, pero estas en cada conversación presente. En todo lo que hacemos estás presente, mi niña, te amo y te amaré por siempre. Jamás te olvidaremos porque eras una niña especial que te hacías sentir... Te amo, te amo y te extraño inmensamente... No sé cómo vivir sin ti, Brenda. Espero y creo en la Justicia, que pagues con perpetua Naim Vera Menem, para que nunca más haya otra Brenda. Mereces que te caiga todo el peso de la ley. JUSTICIA POR MI HIJA BRENDA MICAELA GORDILLO.... FELIZ CUMPLEAÑOS MI NIÑA HERMOSA. BESOS AL CIELO..” finaliza la carta que se viralizó ayer por las redes sociales.