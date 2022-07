La Corte de Justicia de Catamarca rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Naim Vera

Este viernes se notificó a la querella que los ministros de la Corte de Justicia de Catamarca resolvieron por unanimidad rechazar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación interpuesto por la defensa de Naim Vera, quien fue condenado a prisión perpetua tras haber sido hallado culpable por el delito de "homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio".

El recurso extraordinario de casación había sido presentado por el Dr. Gonzalo Héctor Ferreras, abogado defensor de Vera, luego de que la Corte de Justicia catamarqueña confirme la sentencia dictada en su momento por la Cámara Penal N° 1, lo cual implica una sentencia de 50 años de cárcel sin beneficios.

Según la presentación del abogado Ferreras, la sentencia “es arbitraria porque vulnera el principio de legalidad penal; y también el principio de inocencia, debido a que revierte indebidamente la carga de la prueba.”

Este viernes, finalmente, los ministros resolvieron que no hacían lugar al recurso presentado, por lo cual el femicida no podrá casar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedándole como último recurso presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal. De lo contrario, si no lo hiciere dentro de diez días hábiles, la condena quedará firme.

Según el documento al cual tuvo acceso La Unión , firmado por los ministros de la Corte, “los agravios expuestos carecen de idoneidad para suscitar la apertura de la instancia ante la Corte Suprema. De tal modo, el recurso no justifica adecuadamente el pretendido control de la sentencia impugnada por la vía intentada. En tanto, por ésta, la intervención de la Corte Suprema se encuentra prevista, no para corregir sentencias equivocadas o que así sean reputadas ni a superar las meras discrepancias con la consideración de la prueba por parte de los tribunales de la causa”.

La sentencia fue firmada por el presidente de la Corte local, Miguel Figueroa Vicario, junto a sus pares José Ricardo Cáceres, Fabiana Edith Gómez, Luis Raúl Cippitelli, Néstor Hernán Martel, María Fernanda Rosales Andreotti y Silvio Martoccia.

"Puedo decir que se hizo justicia por mi hija y ella puede descansar en paz"

Así se había expresado María Espeche, a mediados de marzo de este año cuando se dio a conocer el fallo de la Corte de Justicia de la provincia, a través del cual quedó firme la sentencia de prisión perpetua impuesta a Naim Vera por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. En diálogo con La Unión , la mamá de Brenda había manifestado: "Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy contenta porque por fin, después de tantas marchas y reclamos, logramos que la Corte deje firme la sentencia al femicida de mi hija. Hoy, puedo decir que ella va a descansar en paz".

En conmemoración de la memoria, esa semana se realizó una marcha desde la plaza principal 25 de Mayo hacia la Corte de Justicia donde se llevó a cabo una suelta de globos.

El caso

Siete días llevó el debate donde el tribunal de la Cámara Penal N°1 dictaminó la condena contra Naim Vera Menem, de 21 años.

Según la investigación, Vera llevó a un departamento tipo dúplex, situado en la calle Maestro Quiroga, frente a la Universidad Nacional de Catamarca y propiedad de su abuela, a su novia Gordillo, de 24 años. En ese sitio, Vera mantuvo una violenta discusión con la joven, a quien mató por asfixia con un trapo en la boca. Luego de cometer el femicidio, Vera decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a un costado de la Ruta Provincial 4, a la altura de la quebrada del río El Tala. El hecho se descubrió recién el día siguiente a la tarde, cuando Vera se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había asesinado a Gordillo luego de mantener una violenta discusión.