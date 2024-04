La custodia del menor golpeado por su madre pasará a su padre

Durante la jornada de este jueves se dio a conocer un estremecedor caso de violencia hacia un menor del departamento Santa María.

Según trascendió, el niño de 12 años llegó a la Comisaría de Santa María para pedir ayuda, le dijo a los policías que su mamá le daba golpizas brutales. Ante esta situación, los efectivos decidieron mantenerlo bajo su custodia policial hasta que el padre llegara a buscarlo, esto fue alrededor de las 22:00 hs de la noche de ayer.

El padre, en diálogo con Radio Valle Viejo, relató que en ese horario perdió toda comunicación con el menor y que estuvo seis horas de viaje, desde la ciudad Capital hasta el departamento Santa María. No obstante, cuando llegó a la comisaría se dio con la noticia que los policías no pudieron tener al menor bajo su custodia esa cantidad de tiempo, y decidieron entregar al menor a su madre.

Ante esto, el padre expresó, angustiado, que a pesar que su abogada le informó que le entregarían a su hijo en la tarde de este jueves, estaba esperando la llamada que le confirmara que podía pasar a buscar a su hijo.

En la última hora, se confirmó que la Justicia ratificó que el menor regresará con su padre.

Audios virales

El caso tuvo un alcance mucho mayor gracias a los audios que el menor le habría enviado a su padre, donde relataba las golpizas y amenazas de su madre. El padre contestó que iría a buscarlo, pero ante esto, el niño expresó: “Antes de que llegue me va a hacer volar con la moto, si cuando me quiera escapar me va a tratar de chocar, me va a tratar de pillar, obvio”. La angustia del niño en los audios es desgarradora, por eso el padre espera que la custodia del menor pase definitivamente a él, ya que antes expresó que su expareja tenía antecedentes de violencia en contra el menor “desde que era pequeño”.

No obstante, a pesar de este historial y de estar cinco años bajo la custodia del padre, el niño le expresó el año pasado que quería volver con su mamá ya que “había cambiado, está más buenita”.