La defensa al Jurado: "Si ustedes consideran válida la teoría de la fiscalía, estarían condenado a muerte a Walter Barrera por su edad"

En la última jornada del segundo juicio por jurados populares de la provincia, se escucharon los alegatos de clausura de la Fiscalía, la querella y la defensa de los imputados en la causa por el homicidio de Sebastián Pablo Chanampa.

En la oportunidad, tras escucharse los alegatos de la Fiscalía y la Querella, donde se sostuvo que hubo intención por parte de Walter Barrera de matar a la víctima, y que el resto de los imputados, Eduardo Lazarte, David Barrera y Walter -hijo- Barrera, fueron partícipes secundarios, fue el turno de la defensa de realizar su alegato de cierre. Posteriormente, el juez director solicitó a los imputados que si las tuvieran, dieran unas últimas palabras respecto a lo escuchado durante el debate.

El Juez Instructor convocó al Jurado a las 15:30 horas, previo acuerdo con las partes, para hacerles conocer las instrucciones finales, es decir, las pruebas que deberán valorar junto a los testimonios, en base a lo cual, deberán deliberar y dar su veredicto. Es decir, si se inclinarán por los planteos de Fiscalía y la Querella, o el de la Defensa de los cuatro imputados.

Exceso de defensa, y el resto, no culpables, el pedido de la Defensa

Pasado el mediodía, concluyeron los alegatos de la defensa de los cuatro imputados por el crimen de Sebastián Chanampa.

La defensa comenzó su alegato repasando la versión de los hechos de aquél sábado 28 de noviembre en el cual sucedió el homicidio de Chanampa que dieron los imputados.

El abogado defensor Juan Pablo Morales señaló que habría comenzado cuando los cuatros “son detenidos por el impacto el impacto de una piedra. Gastón se bajó y se fue, por lo cual no tuvo intervención ninguna. Gabico quedó tirado y Gabriel consignó de defensa y Walter a los, fines de defender su vida por una agresión ilegitima que el no provocó, se excedió y le dio muerte a Sebastián Chanampa.” Por ello, según el abogado defensor, "Walter debe responder por homicidio agravado en legítima defensa."

Además, resaltó que no está probado en la causa que sus defendidos “iban con un revolver.” y que “no está probado que haya habido un problema en el Stud y lo que no está probado, no existe.”

Por otro lado, cuestionó la declaración de Vera a la cual apuntó de “mentira”. “Lo que sirven son las pruebas lo que se percibe por los sentidos y dijo que vio un sable y era un palo. No es un hecho menor que Vera diga que encontraron un sable en la casa del cuñado de Walter y era un palo lo que tenía Lazarte. (...) Vera quiso meter por la ventana que fue un sable.” aseveró.

También, la defensa sostuvo que durante el debate se dejó asentado que sus defendidos habían sido víctimas de agresión. “Las lesiones en los imputados están probadas y fueron por defensa. Las víctimas fueron ellos y lamentablemente falleció Sebastián Chanampa, de lo que Walter pidió disculpa a la familia.” continuó.

Respecto a los tres imputados acusados de ser partícipes secundarios del homicidio, la defensa cuestionó los planteos de la Fiscalía y la querella, y remarcó que no hay ninguna participación.

Al referirse a los testigos, dijo que las declaraciones de estos fueron coincidentes con lo que declararon los imputados.

“Creo que la petición nuestra es justa y razonable, no dimos manotazos de ahogado desde el inicio de la pesquisa. Por eso nosotros hemos acreditado el hecho de que Walter Barrera se excedió y debe responder por homicidio agravado en exceso de legitima defensa. Y los otros tres muchachos deben ser declarados no culpable. Hay un fallecido de un solo disparo y hablan de cuatro armas, que no se dónde están esas cuatro armas. Estamos convencidos de nuestra postura porque creemos en nuestros clientes.” concluyó Morales.

Posteriormente, se dirigió hacia el jurado el abogado defensor Marcos Gandini, quien respeto a los tres imputados señalados como participes secundarios, sostuvo también que no tuvieron ninguna participación, y alegó que “cuando la fiscalía se refirió a la participación de ellos dijo que ellos colaboraron, que ellos contribuyeron. Pero la fiscalía no dijo en qué consistió eso y ellos están injustamente detenidos.”

También se refirió sobre los testigos, a los cuales puso en duda. Respecto a Regules, testigo estrella de la fiscalía, apuntó que “lo que dijo fue que Lazarte estuvo en el stud y eso lo dijo lazarte también. Pero no dijo que estuvieron los cuatro imputados en ese stud, el único que le mintió a ustedes -refiriéndose al jurado- fue la fiscalía que inició su alegato de clausura diciendo que Regules dijo que están todos en el stud.” sostuvo el defensor.

Además, señaló que “entre los testigos estaba Agüero que estuvo en el stud y podría haber dicho donde se pelearon, pero la fiscalía lo desistió porque, porque Agüero tuvo un arma de fuego en sus manos, por eso lo desistió. El testigo Tebez le provocó la gravísima lesión a Barrera y no hay ninguna causa en su contra. Declaró aquí, lo reconoció y se fue a su casa.”

Por otra parte, el abogado defensor apuntó que “la supuesta amenaza tampoco fue probada por la fiscalía, no trajeron como testigo al sumariante que retenía a la esposa de Chanampa cuando estaba haciendo la denuncia y le decían que habían matado a Sebastián. ¿Por qué no lo trajeron? Porque no existe ese sumariante (...). Se sentó un miembro de la policía a mentirnos. Existió un lamentablemente ensañamiento en cerrarse que las cuatro personas tiene que responder si o si. Eso no es justicia."

"Si ustedes consideran que es válida la teoría de la fiscalía, estarían condenado a muerte a Walter Barrera por su edad, quien ya no saldría más.

Y en cuanto a los otros imputados, pregúntense qué hicieron. Finalmente les digo que más allá de todas las pruebas, lo único que legítima o destruye la acusación de la fiscalía es la misma teoría que dio la fiscalía.

Que todo arrancó en el stud, que fueron a amenazar a la mujer y después lo mataron." sostuvo Gandini.

En este sentido, cuestionó que si Barrera hubiera marchado con la intención de matar a Chanampa, “¿Por qué no le disparó desde el vehículo? ¿Para qué bajaron y resultaron heridos? La respuesta es que ese hecho no existió.” concluyó.

Tras los alegatos, el Juez preguntó a los imputados si tenían unas últimas palabras respecto a todo lo planteado en el debate.

Al respecto, Walter Barrera reiteró que “pido disculpa a la familia por lo que pasó. Puede ser que me excedí, pero lo hice defendiendo mí vida, no lo niego. Lo único que pido es que se haga justicia. No saben lo que es vivir con mí hijo en la misma celda, cuando ninguno hicimos nada.”

Por su parte, Lazarte también pidió disculpas a la familia y pidió que se haga justica.

Gastón barrera dijo “que se haga justicia como realmente tiene que ser.” mientras que por último, Héctor Barrera, quien también pidió que lo mismo y que se aclare todo, finalizó “no sé por qué estoy aquí”

Veredicto

El Jurado fue convocado por el Juez Instructor a las 15.30 horas para brindar las instrucciones finales para que pasen a la instancia de deliberación y puedan brindar su veredicto.