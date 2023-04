La defensa de Silvina Nieva afirmó que las nuevas pruebas "debilitan la imputación"

La exposición del asesinato del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas a nivel nacional y los últimos hechos conocidos durante el fin de semana, en cuanto a una cámara de seguridad, provocaron que, desde la defensa de la única imputada de la causa, se activen acciones. Así lo confirmó el abogado de Silvina Nieva, quien se presentó en la mañana de este lunes a formular “algunas medidas en pos de seguir dilucidando la línea investigativa de mi defendida y, como desde el comienzo, sostenemos la inocencia y no participación de la señora Nieva”, apuntó en diálogo con LA UNIÓN el Dr. Gabriel Díaz.

El pedido del defensor al fiscal que lleva la causa gira justamente en torno a las últimas novedades, las que a su juicio “debilitan aún más la imputación" de Nieva. Seguidamente acotó: “ella no tiene absolutamente nada que ver con la comisión de este aberrante hecho. En aras de la defensa seguimos solicitando medidas y también empezamos a advertir algunos elementos que empiezan a surgir, a partir de informes del proceso que solicitan desde el Ministerio Público Fiscal hacia las áreas técnicas, que debilitan más la imputación de Silvina Nieva”.

En este sentido no dudó en indicar que, en cuanto al sobreseimiento, que aunque está dentro de plazos para poder ser solicitado, Díaz dijo: “el Código establece efectivamente el plazo de los dos meses, pero como falta prueba de producirse y como nosotros estamos cooperando con esa producción de prueba, vamos a esperar”.

En cuanto a las últimas inspecciones llevadas a cabo en el domicilio de Juan Carlos Rojas, encabezadas por el personal de Homicidios de la Policía Federal, Díaz apuntó que estas son “medidas que el Ministerio Público Fiscal considera que son pertinentes”, pero se excusó de dar detalles de lo hecho u observado. No obstante, acotó: “hemos sido precavidos, prudentes en el proceso. Ahora la sociedad está tomando noción de lo que ha ocurrido. Nosotros habiéndonos interiorizados en el expediente sabíamos de qué se trataba. Por eso ameritaba nuestro respeto y cautela”, sentenció el abogado.





Declaraciones

Por otra parte, voceros judiciales informaron ayer que, durante el fin de semana, se sumaron nuevas declaraciones a los expedientes en los cuales se investiga, por un lado, el homicidio de Rojitas y, por otro, el supuesto encubrimiento del hecho.

Entre las declaraciones que se sumaron a la causa se destaca la de la perito médica de parte. Es decir, la Dra., quien recordemos fue propuesta por los deudos como perito de parte para participar en la primera y luego en la segunda autopsia practicada al cuerpo del exfuncionario del ejecutivo provincial.

Si bien no trascendieron detalles de sus dichos ante el fiscal de la causa, sí se supo que la profesional "puesta a disposición" por el gastronómico Luis Barrionuevo, para la familia de Rojas, declaró y respondió a todos los interrogantes de la fiscalía por casi nueve horas.

La medida judicial fue llevada adelante el pasado sábado en la Fiscalía de Instrucción N°5, acto procesal del que según explicó el abogado querellante de los hijos de Rojas, no le fue notificado, aun cuando debería estar al tanto por parte de la fiscalía.

Así también la misma fuente indicó que hasta ayer a la mañana la ministra de seguridad Fabiola Segura no habría respondido aún el cuestionario que se le envío vía email para que declare por escrito, teniendo dicha potestad por el cargo que ostenta en el ejecutivo provincial.

En cuanto a la perito de parte, cabe señalar que fue, según trascendió mediáticamente, el día lunes cinco de diciembre, es decir el día posterior al hallazgo del cuerpo asesinado del exministro, quien le habría manifestado al gastronómico que, a su entender, la causa de la muerte no podría ser un infarto o alguna otra sintomatología de esa naturaleza, puesto que los órganos vitales del exfuncionario estaban en buen estado, indicando, tal como lo dejó plasmado en su informe elevado el día lunes a la mañana al despacho del fiscal Palacios, que habían dudas en cuanto a la causa de muerte, ya que Rojas presentaba un golpe en la cabeza que podría haber sido provocado con un objeto contundente, lo que finalmente fue corroborado con la segunda autopsia, medida pericial que no fue otra cosa que un análisis más pormenorizado de la primera autopsia, medidas concretadas durante un lapso no superior a las 24:00 horas del macabro hallazgo.