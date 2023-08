La defensa de la única imputada por el crimen de Rojitas pidió el sobreseimiento

El abogado Gabriel Diaz, quien ejerce la defensa de Silvina Nieva, única imputada en el crimen de “Rojitas” solicitó en las últimas horas el sobreseimiento para su asistida. El escrito, fue presentado en la secretaria de la fiscalía de instrucción n° 5, a cargo del Dr. Hugo Costilla quien tiene a su cargo la investigación del asesinado de Rojas. Ahora, el fiscal deberá evaluar la presentación y elevar la misma al juez de control de garantías que por turno corresponda para que este resuelva si hace o no lugar al planteo.

La Unión, dialogo con el abogado de Nieva, quien al respecto expreso lo siguiente “Después de esperar ocho meses hemos decidido pedir el sobreseimiento de nuestra asistida en base a que no existen en la actualidad en el expediente ninguna prueba que implique directa o indirectamente a la Sra. Nieva, de quien desde un principio de la investigación hemos sostenido su inocencia”.

Agregando “Siempre hemos sido respetuoso del trabajo que realiza la justicia, pero consideramos que es momento de pedir el sobreseimiento y por eso es que lo solicitamos. Entendemos que aún restan pruebas por producirse o mejor dicho los resultados de esas pruebas, tales como los dispositivos telefónicos, etc.”.

Sin embargo, remarco “sobre los dispositivos telefónicos en el expediente consta un informe de gendarmería del que no surge elemento alguno de sospecha para con mi asistida, pero al parecer no es considerado concluyente por los investigadores”.

“Con el paso de estos ocho meses los indicios que valoro la justicia en el inicio de la investigación y que llevaron a la Sra. Nieva a estar privada de la libertad ocho días, con el paso del tiempo se fueron diluyendo. Nada de eso se puedo confirmar, pero ella continúa imputada como en el inicio y es por lo que pedimos su sobreseimiento y esperamos que se nos haga lugar” indicó. Por último, consultado sobre el tiempo procesal que la justicia tiene para expedirse Díaz explico “el juez cuenta con un plazo de cinco días para resolver nuestro planteo. Si bien somos conscientes de que faltan pruebas por producirse, esperamos que se nos haga lugar al planteo”.

Autopsia

Por otra parte, Diaz fue consultado sobre la entrevista que tuvo la Sra. nieva la semana pasada cuando fue citada, al igual que otras 20 personas por el personal de la División Perfilación Criminal de la Policía Federal quienes llevaron adelante la autopsia psicológica en la causa de Rojas, el abobado comentó que su asistida concurrió.

“Se presento como a todos y cada uno de los requerimientos que la justicia le ha solicitado. Respondió a las preguntas que se le realizaron que básicamente buscan reconstruir un perfil de la víctima”, finalizo.

“No estamos sorprendidos”

Así se manifestó el abogado querellante que representa a los hijos de Juan Carlos Rojas en el expediente, Dr. Iván Sarquis, al ser consultado por La Unión sobre el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Silvina Nieva.

“Hasta tanto no estén los resultados de todas las pericias pendientes, que son muchas, seguramente no le harán lugar. Pero debo decirle, que no nos sorprende el pedido en virtud de la dinámica que ha venido arrojando el expediente. Como le dije tampoco creemos que el fiscal vaya a hacerle lugar, en virtud de la prueba que faltan, que entiendo solo van a dilatar el resultado positivo de ese pedido -el sobreseimiento-”, respondió. “Sinceramente no estamos sorprendido ni mucho menos”, agregó.