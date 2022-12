La empleada imputada de homicidio doblemente calificado se declaró inocente y negó una relación con la víctima

Por casi dos horas, Silvina Nieva, la empleada doméstica del ex Ministro Juan Carlos Rojas, única detenida en la causa que investiga su asesinato –hecho ocurrió el sábado 3 de diciembre en su domicilio del barrio Loteo argentina- declaró ante el fiscal Laureano Palacios y el fiscal caodyuvante Hugo Costilla, luego de escuchar la imputación en su contra.

La mujer, quien fue arrestada a mitad de semana luego de que, tal como lo adelantó en exclusiva LA UNIÓN, el análisis de cámaras de seguridad y otros medios probatorios la ubicaran, según la fiscalía, en el lugar del hecho, debe responder por el delito de homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y alevosía.

Es decir, que para la fiscalía Silvina Nieva no era sola la mujer que realizaba los quehaceres domésticos en la casa de Rojas, sino que mantenía una relación de pareja, situación que fue negada categóricamente por la imputada.

Así lo confirmó a LA UNION el abogado defensor de la acusada, Dr. Gabriel Díaz quien señaló que su clienta declaró por casi dos horas y se defendió de la acusación de la fiscalía con un relato veraz. “He hablado mucho con mi clienta estos días y su relato es sincero, veraz y sin fisuras por eso consideramos que era oportuno que declarara y así lo hizo. Ella, tal como ya lo había manifestado, se refirió a la ultima comunicación que tuvo con la victima el día sábado. Que cuando hablaban por teléfono la comunicación se cortó de forma abrupta (…)”, explico el letrado.

Del mismo modo, resaltó: “Ella se declaró inocente del hecho del que se le acusa. Es ajena a todo ello. Si bien, nosotros recién tomamos contacto con el expediente, minutos previos a la indagatoria de imputado, no hay aun ninguna prueba, no se ha producido ninguna prueba que ubiquen a mi asistida en el lugar de los hechos”. “Ella se declaró inocente”, insistió.

Consultado Díaz en relación a la imputación que recayó sobre Nieva, el abogado indicó “no entendemos el porqué de esta acusación por parte de la fiscalía. Como mi clienta bien lo dijo en su declaración, no había ningún tipo de relación más que una profesional entre ella y la victima. Para la fiscalía, explico, la supuesta relación de pareja –uno de lo calificantes del homicidio del que se la acusa- sería en virtud de unos mensajes que se habrían encontrado al visualizar los teléfonos celulares”.

En cuanto a la alevosía señaló que “…para la fiscalía ella lo mató a traición cuando él estaba indefenso. Pero ella es inocente y las pruebas que hay en el expediente, reitero, no la ubican en el lugar. Se han secuestrado prendas de vestir que están siendo analizadas, todavía no tienen certeza de que las mismas puedan involucrar a mi asistida”, expresó.

En ese mismo orden de ideal, el abogado hizo mención a que muy posiblemente el día lunes el fiscal titular de la causa, Dr. Palacios solicite la audiencia de control de detención para Nieva.

“Entendemos que para el día lunes el fiscal solicitará la audiencia de control de detención. Sera entonces en ese momento cuando vamos a atacar la imputación. Como ya le dije, no hay pruebas que ubiquen a mi clienta en el hecho del que se la acusa”, sentenció.

La audiencia de indagatoria de imputado inició minutos después de las 22.00 del día sábado y finalizado cerca de la medianoche. La misma se desarrolló en una oficina acondicionada para tal fin, en el edificio de la Comisaria de la Mujer que funciona sobre calle Primero de Mayo casi esquina Santa Fe.

Tras el acto procesal, en el que la imputada se declaró “inocente” y “negó” haber mantenido una “relación sentimental” con el exministro, Silvina Nieva fue nuevamente conducida por la celadora a la celda que ocupa desde el jueves.

Sin querellante

Así también, se conoció que hasta el momento la fiscalía de instrucción N° 2 a cargo del Dr. Laureano Palacios no le permitió a la familia del ex ministro asesinado constituirse como querellante en el expediente.

Cabe señalar que a principio de semana, luego de que la segunda autopsia practicada en el cuerpo de Juan Carlos Rojas confirmara que había sido asesinado de un golpe en la cabeza con un elemento contundente –arma homicida que aun no fue encontrada por la policía- el abogado del fuero local Iván Sarquis se presentó en la fiscalía de calle Junín al 600 para constituirse como querellante y representar a los hijos del fallecido. No obstante, no lo pudo hacer ya que el fiscal dictó el secreto de sumario en el expediente.