La engañaron y le robaron el subsidio que recibió para enfrentar la enfermedad de su pareja

Una mujer de 46 años denunció que dos personas, inescrupulosas, se presentaron en su casa y, fingiendo ser empleados de un organismo del Estado, le robaron, engañándola, un dinero que el Ministerio le había otorgado por la enfermedad que atraviesa su pareja. Juana Torres es la damnificada.

Según relató en la denuncia a la que tuvo acceso este diario, el día 27 de octubre, alrededor de las 10:30 de la mañana, cobró junto a su pareja un dinero -la cantidad no fue precisada- que el Ministerio les había otorgado por los problemas de salud de su pareja. A las 11:30, continúa la denuncia, encontrándose la pareja ya en el domicilio, se hicieron presentes dos varones, quienes luego de preguntar por ella y su pareja, a los cuales llamó por sus nombres, uno de ellos le dijo que el dinero que habían cobrado les había sido pagado por error, por lo que debían devolverlo.

En su buena fe, la mujer ingresó a la casa busco la plata y se la dio al supuesto empleado del Ministerio, quien luego se marchó. Transcurridos unos minutos, la denunciante se percató que las personas que habían estado en su casa no eran empleados del organismo ni que, mucho menos, desde allí le habían solicitado la devolución de la plata. Situación de engaño que llevó a la mujer a realizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 3 de La Chacarita.



En cajeros

Por otra parte, en la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo, Laura Leiva denunció haber sufrido la sustracción de 40 mil pesos desde la cuenta bancaria de su propiedad. Según relató ante los investigadores, al concurrir al cajero automático ubicado en el Parador Municipal de Tres Puentes, se dio con la novedad del faltante del dinero de cuenta.

Situación similar fue denunciada por Marcio Romero (31). El joven dijo que recibió el llamado de un hombre, quien dijo ser empleado del banco, quien le solicitó el número de Token de su cuenta para realizarle un depósito. Después de brindárselo, el supuesto empleado del banco volvió a llamarlo y le pidió otros datos de la cuenta, manifestándole que, por error, le habían transferido una suma de dinero que no era la correcta y que debían transferirla nuevamente. Ahora bien, el dia 27 de octubre, cuando fue al banco, se dio con la novedad de que le habían gestionado a su nombre un préstamo de 200 mil, el cual le había sido depositado y, a la vez, retirado de su cuenta bancaria.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas

A raíz de las multiplicidad de denuncias tanto en Capital como en el interior provincial de personas que fueron víctimas de estafas y otras de intentos de estafas virtuales, desde la División de Relaciones Instituciones de la Policía de la Provincia se brindaron algunas medidas de seguridad, que el ciudadano debe tener en cuenta para evitar caer en esta modalidad delictiva. Modalidad utilizada por los estafadores, quienes a través de llamados telefónicos les solicitan dirigirse a cajeros automáticos para ingresar datos numéricos que ellos mismos proporcionan, con la falsa promesa que podrán acceder a beneficios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Créditos Hipotecarios. Para persuadir al usuario, estos estafadores simulan ser autoridades o empleados de entidades bancarias, ANSES u otros organismos, utilizando números de teléfono con prefijos que, por lo general, comienzan con 011. El ardid o engaño consiste en solicitarles datos de Home Banking, token, para realizarles un depósito de dinero, por lo que se solcita no brindar ningún tipo de información de esta naturaleza recomendándose: ? NO brindar ningún tipo de dato personal a desconocidos, ya sea personalmente o vía telefónica; ? NO proporcionar claves, códigos de seguridad y ninguna información de tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias; ? NO responder mensajes de texto o WhatsApp en los que se mencionen “promociones, servicios y/o beneficios”, y para acceder a los mismos los inviten a responder con la palabra “Si” o “ingresar a determinadas páginas web”; ? Antes de realizar cualquier desembolso de dinero o brindar los datos que les piden vía telefónica, consulte a la entidad que supuestamente otorgará el beneficio, en una sucursal o sede física de su localidad; ? Desconfíe cuando le ofrezcan algún servicio o beneficio vía telefónica y, a cambio de ello, deba brindar diferentes datos personales.

Ante la sospechada de que pueda estar siendo víctima de las denominadas “estafas virtuales” o “cuento del tío”, comuníquese inmediatamente a los teléfonos de emergencia: 911 ? 101 del Comando Radioeléctrico, al 100 de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, o a la dependencia más cercana a su domicilio, y radique la denuncia penal correspondiente en las unidades judiciales o comisarías de su jurisdicción.