La familia apuntó otra vez contra la ministra Segura y el trabajo de las fuerzas policiales

Bajo el lema “156 días, cero detenidos, cero avances, otro caso impune. Justicia por Rojitas” nuevamente familiares y amigos del exministro Juan Carlos Rojas marcharon desde el Paseo La Alameda. A diferencia de las anteriores manifestaciones, esta se realizó en horas de la mañana, terminando el recorrido frente a Fiscalía General, para allí solicitar la celeridad de la causa.

Con menos caudal de participantes, debido al cambio de horario, la marcha contó con la adhesión de algunos legisladores y funcionarios, tal y como viene sucediendo.

La caminata estuvo encabezada por Natalia y Fernando Rojas, quien al llegar a la sede de Fiscalía emitió duros conceptos en contra de la lentitud del trabajo del fiscal Hugo Costilla, el encubrimiento policial y la ministra de Seguridad, sobre quien se preguntó dijo: “No entiendo como este Gobierno sigue manteniendo en su cargo a la ministra de Seguridad”.

El hijo del exministro manifestó “a medida que el tiempo va pasando, nos damos cuenta que no estamos metiendo en algo muy peligroso. Detrás de la muerte de mi padre hay algo muy grande y poderoso. Porque nadie más tiene el poder de torcer una investigación y de ocultar”. Recordó sobre el día del asesinato y en relación a la ministra Segura, que esta ingresó a la casa y vio el cuerpo de Rojas y dijo, que la funcionaria no pudo resistirse y debió salir. En función de esto se preguntó: “Eso indica que ella estaba viendo no una muerte natural. En una muerte natural no podía haber tanta sangre y golpes en el cuerpo. ¿Por qué ella no aguantó adentro?. Porque el cuerpo de mi padre estaba molido a palos. Eso era evidente y la ministra tenía que decir que ahí no había una muerte natural".

En otro tramo de su alocución y en alusión a la demora y la falta de detenidos e imputaciones, Fernando deslizó que la lentitud de la justicia está relacionada con el proceso electoral. “¿Tenemos que esperar que pasen las elecciones para que la familia sepa cómo lo mataron a mi papá?. Parece que es el único motivo, dejar pasar el tiempo”, sentenció el joven.

