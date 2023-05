La familia pidió investigar al hombre con quien Karina tenía una relación sentimental

Cristian Ortega, el hijo mayor de Karina Chazarreta, -cuya causa de muerte es aún materia de investigación judicial, tras haber confirmado el resultado de ADN que los restos hallados el 24 de marzo detrás de los talleres de El Nene eran de ella- volvió ayer a presentarse en la fiscalía para constituirse como querellante con el patrocinio de los abogados Bruno Jeréz y Sebastián Ibáñez.

Luego de permanecer un breve lapso en el interior del edificio judicial, Cristian se retiró sin hacer declaraciones a la prensa, excusándolo sus abogados de que “aún no se encuentra bien de ánimo porque no termina de aceptar que su mamá ya no está con ellos”.

Sin embargo, el abogado Sebastián Ibáñez, al ser consultado por LA UNIÓN expresó: “Vinimos hoy para que el fiscal Jonthan Felzstyna nos reciba, pero estaba muy ocupado, nos dijeron y no nos pudo recibir. Más allá de la constitución de querellantes particulares que ya realizamos, queríamos que lo escuchara a Cristian porque, como ya dijimos, la familia quiere saber qué pasó con Karina, si fue un homicidio, si fue un suicidio. Ellos quieren saber la verdad, no importa cuál sea”.

Agregando: “Ella tenía una vida muy dura desde su niñez, era víctima de violencia de género y estaba últimamente muy angustiada, por lo que no se descarta nada, pero es extraño que el lugar donde fueron hallados los restos, porque el cuerpo no fue encontrado completo, había sido rastrillado por la Policía y por ellos también -en referencia a los hijos- y nunca vieron nada. El cuerpo no estaba ahí”.

Por otra parte, el letrado se refirió a que entre las líneas de investigación que maneja la Justicia, la de un suicidio o un homicidio, cuyas sospechas se enmarcan principalmente en la expareja de Karina y su amiga de apellido Pintos, hay una tercera que será planteada por la familia.

“Se trata de una nueva pareja de Karina. Le vamos a pedir al fiscal que se lo investigue. Cristian, la expareja de Karina, fue quien lo mencionó en la causa, pero tenemos entendido que no se lo investigó todavía. Karina tenía una relación con él y Cristian era quien la seguía, por eso él es quien más sabe sobre esta persona”, explicó Ibáñez. Finalmente, el abogado hizo mención también a que los investigadores visualizaron la semana pasada los teléfonos celulares de Ortega, Pintos y otras personas, pero no así los de los hijos de la mujer, quien desapareció el 11 de enero y luego sus restos fueron hallados en un descampado.