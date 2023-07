La familia pidió se sume a un nuevo fiscal y que se habilite la feria judicial

Durante la mañana el abogado querellante Iván Sarquis y Natalia Rojas, hija del exministro de desarrollo Social asesinado en diciembre del año pasado, se presentarán en la fiscalía general para pedir al Ministerio Público “en principio de unidad de actuación que se apuntale y se dobleguen los refuerzos y se incorpore a la investigación a otros fiscales”.

Así lo comentó el letrado a LA UNIÓN hace instantes al ser consultado sobre los últimos avances que se registraron en el expediente y fueron, algunos de ellos, dado a conocer en exclusiva por este medio. Sarquis, comentó que solicitaran se sume a la investigación al fiscal Alejandro Gober como así también pedirán la habilitación de la feria judicial, “aun cuando entendemos que por la envergadura de la causa, no sería necesario que nosotros la solicitemos, pero lo vamos hacer en esta presentación”. Para el abogado como para la familia, la investigación que lleva ya poco más de siete meses no “avanza” de la manera en la que debería. “El expediente sigue sumando fojas, pero hasta el momento no se sabe qué, quién o quiénes mataron a Juan Carlos, con qué elemento lo mataron o si es una muerte accidental. Como aún hoy a pesar del tiempo transcurrido la fiscalía tiene como hipótesis”.

En relación a este punto, el viernes de la semana pasada cuando los querellantes fueron recibidos por el fiscal Costilla, este les informó que envió a los peritos de la Corte de Justicia de la Nación los informes de las dos autopsias practicadas al cuerpo de Juan Carlos Rojas para que realicen un “informe exhaustivo”, lo que nos parece insostenible. “No entendemos cómo si el fiscal tiene a una persona imputada -por Silvina Nieva- es que busque investigar si el traumatismo que sufrió no fue producido de manera “accidental””, renegó Sarquis.

Cabe recordar que en aquella oportunidad también la familia fue informada del secuestro de la cadena de hierro que habían denunciado la que aparecía en las placas fotográficas junto al cuerpo sin vida de Rojas, momentos posteriori al hallazgo, pero que no estaba descrita en el acta de procedimiento ni marcada como “indicio” por personal de homicidios. “Se nos informó que la cadena estaba, pero no se nos dijo cuándo fue secuestrada ni dónde. Qué seguridad tenemos nosotros que esa sea la cadena que aparece en la foto. Son muchas las improlijidades que tiene la causa”, insistió Sarquis.