La familia ve con buenos ojos la recompensa, pero insiste en que el crimen fue por encargo

El crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas sumó un nuevo capítulo; desde el gremio UTHGRA, que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo, ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para aquellas personas que puedan brindar información que permitan el esclarecimiento del homicidio.

Si bien, el ofrecimiento no es ilegal -ya que se realiza desde un gremio- de obtenerse resultados, es decir, “testimonios” u otro tipo de prueba, las mismas serán “investigadas y verificadas” por la justicia interviniente en el caso para poder o no introducirla al expediente.

Es decir, que si por ejemplo se trata de un testimonio, la o las personas que lo realicen ante el personal del gremio, desde donde se asegura resguardar la identidad, deberán presentarse ante el fiscal y rectificar el testimonio.

En relación al ofrecimiento de la recompensa por parte del gremio de los gastronómicos, Fernando Rojas fue consultado por este diario, pero indicó que “desconoce el tema por lo que prefiere no opinar al respecto”.

Sin embargo, el abogado querellante Ivan Sarquis habló sobre la recompensa en diálogo exclusivo con la LA UNIÓN:



“A nueve meses del crimen, con un cúmulo de pruebas que no aún no han arrojado resultado ni positivo ni negativo, con un pedido de sobreseimiento por parte de la defensa de la única imputada en el expediente, sinceramente la familia considera que la investigación bajo la esfera de la justicia de la provincia no va arrojar resultado favorable para el esclarecimiento; por lo que el ofrecimiento que se hace desde el sindicato -recompensa- lo vemos con buenos ojos, pero para nosotros el crimen fue cometido por personas foráneas que llegaron a la provincia a cometer el crimen que se les “encargó”.



Y agregó “en la medida de que la recompensa que se ofrece permita arrimar algunos elementos que puedan resultar de interés a la investigación, seguramente la familia lo va a ver bien, sobre todo teniendo en cuenta como dije el contexto de una dinámica investigativa, que si bien se trabaja mucho los resultados obtenidos son absolutamente nulos”.

En la parte final de la nota, Sarquis remarcó “...cualquier cosa que favorezca o nos saque de este atolladero, creo en lo personal que a la familia de Juan Carlos Rojas nos va a servir”.