La fiscal no mantuvo la acusación por mala praxis y absolvieron al traumatólogo Fierro

El médico traumatólogo Federico Fierro, fue absuelto de culpa y cargo, tras una década de esperar el juicio oral y público, por el juez correccional N° 2 Dr. Diego Chayle Costilla.

El profesional de la salud, habían comenzado a ser juzgado hace dos semanas atrás por el supuesto delito de lesiones leves mala praxis médica, por haber según la requisitoria fiscal -muy cuestionada en los alegatos de las partes- operado a un niño de tres años en el hospital Eva Perón de la mano equivocada.

La última audiencia inicio con la declaración de dos nuevos testigos citados por la defensa del imputado. Se trata del anestesiólogo y el instrumentista de apellido Segura, quienes el 28 de marzo del año 2012 realizaron junto a Fierro la intervención quirúrgica en la criatura por la patología de ¨dedo resorte¨.

A líneas generales, ambos testigos coincidieron en señalar que la operación fue realizada con normalidad y que en el quirófano, Fierro había manifestado que en 20 días más volvería a operar al niño, pero esta vez de la mano izquierda. Dando por sentado que la mano que se debía y se operó fue la derecha.

Alegatos



Concluida las rondas de testigos y tras un cuarto intermedio, las partes expusieron los alegatos.

La fiscal Olga Pereyra abrió la exposición en la que no sostuvo la imputación en contra de Fierro, señalando básicamente que este debía responder por el delito de lesiones y el mismo no había quedado corroborado ya que la operación en el niño no le había provocado ¨ningún tipo de lesión...¨.

Se refirió también a la declaración de los padres del niño, quien se constituyó como querellantes, quienes a decir de la fiscal dijeron ante el magistrado que ¨la patología su hijo la tenía en ambas manos -sic- ¨.

Se refirió también a la labor realizada por Fierro y el tiempo que este debió esperar para el juicio, siendo este y otros argumentos expresados tildados como ¨una mejor defensa del imputado que de los derechos de la víctima* por el abogado querellante al momento de exponer sus conclusiones. También en su alegato la fiscal critico duramente a la investigación penal preparatoria y señalo que a Fierro no debía endilgársele la mala instrucción.

En resumen, la fiscal entendió que no se daban los parámetros para mantener la imputación en contra de Fierro y por ello solicitó la absolución del mismo.

Luego alego la Querella, quien cuestiono a la fiscal diciéndole que fue ¨la mejor abogada defensora de Fierro...¨. La contradijo en relación a la declaración de los padres en el recinto y señaló que la única testigo presencia del hecho fue la testigo que ellos aportaron, quien estaba junto a su hijo internado en la misma habitación que el niño operado cuando ingreso fierro tras la intervención y les pidió disculpas por haber operado ¨la mano equivocada¨.

También dijo que nunca quiso recibir a los padres dela victima quienes se van muy desilusionados y dolidos, ¨esperaron diez años para tener justicia y se van con las manos vacías...¨.

Finalmente, sostuvo la imputación y solicito dos años de prisión en suspenso y el doble de la inhabitarían para ejercer la profesión. Seguidamente se escuchó a la defensa del imputado, Dr. Pedro Vélez quien respondió en primer término a los dichos del Querellante a quien le dijo que si tenía pruebas de que él había ´peinado' a algún testigo presentara las pruebas donde correspondiera.

Al referirse al caso puntual, dejó en claro que su asistido nunca tuvo responsabilidad alguna en el hecho y que actuó de acuerdo a su conocimiento y ciencia.

Sentencia



Antes de retirarse a deliberar el juez le dio la palabra al imputado Fierro quien solo pidió ¨que se haga justicia¨.

A las 13:30 aproximadamente la audiencia se reanudó y el juez dio a conocer el veredicto.

Tal como lo pidió la fiscal, el magistrado resolvió absolver a Federico Fierro del delito por el que venía incriminado.

Tras la lectura de la sentencia, los padres del niño, actualmente de 13 años, se mostraron disconforme y entendieron que no se ¨hizo justicia, esperamos diez años para esto, renegaron.