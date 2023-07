La fiscalía general pidió un informe al fiscal Costilla sobre el estado de la causa

Así fue confirmado por voceros judiciales, quienes indicaron a este diario que el pedido de informe fue en el marco de la presentación efectuada por el abogado querellante de la causa, Dr. Iván Sarquis.

Dicha presentación que fue informada en exclusiva para La Unión en su edición digital del lunes 10 de julio, daba cuenta entre otros planteos la solicitud a la fiscalía General -a cargo del fiscal subrigandante Alejandro Dalla Lasta - de sumar a la investigación del crimen del ex ministro de desarrollo social de la provincia Juan Carlos Rojas a un fiscal coadyuvante o bien apartar al fiscal actuante.

Tal como lo explicó en diálogo con La Unión, Sarquis:

"Más de siete meses del Homicidio la fiscalía aún continúa investigando si el traumatismo que terminó con la vida de Rojas fue por una caída accidental...". En ese mismo orden de ideas el letrado aseguró que " el expediente sigue sumando hojas pero nada más.

La falta de recurso económico y logístico que el ministerio público dice no tener, es lo que no le permite avanzar. En la actualidad todas las líneas investigación desde el día cero del crimen siguen abiertas.

Fernando, hijo del ministro asesinado, sigue bajo sospecha a pesar de que todas las pruebas que se produjeron para "involucrarlo" se cayeron. Esa inspección en su lugar de trabajo con la especulación de que Fernando pudiera hacer ese sábado tres de diciembre: salir de la Toyota por un punto ciego que las cámaras no lo pudieran tomar, ir a la casa de su padre, matarlo y luego regresar para al día siguiente hacerse el sorprendido al encontrar el cuerpo es una locura. Son muchas las irregularidades que tiene la causa, hasta tenemos restringido el acceso al expediente (...)", argumento Sarquis.

Según trascendió, además de la solicitud de sumar un nuevo fiscal a la investigación o cambiar a Costilla, la familia pidió la habilitación de la feria judicial. Sobre este punto desde la fiscalia se aclaró que tal como ocurrió en la feria del mes de enero, el fiscal Hugo Costilla se encuentra trabajando en la causa de Rojas.

También los querellantes habrían pedido conocer el estado de la causa, no solo el expediente que investiga el Homicidio sino además el de la denuncia por supuesto encubrimiento. Presentación efectuada hace poco más de un mes atrás y en la que el fiscal Palacios y el ex jefe de Homicidio Tomas Rodríguez fueron denunciados. Recibida la presentación en la secretaría de la fiscalía general, Lasta puso en conocimiento a Costilla de dicho planteo y le solicitó por escrito un informe a través del cual se dé a conocer el estado actual de la causa que llevaba ya más siete carpetas.

Cabe recordar al ser entrevistado por este diario Sarquis respondió el lunes pasado que: "...Costilla nos dijo que aún no vio la denuncia contra Palacios, pero que si al comisario inspector Rodríguez, quien le había secuestrado el teléfono para su visualización. Hace siete meses que tiene secuestrados los teléfonos de Fernando, de Silvina, entre otros, son siete en total y no encuentran nada relevantes.

"¿Acaso estamos ante siete hacker de la tecnología?" ironizó Sarquis.