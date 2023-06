La fiscalía pidió 10 años y cinco meses de prisión para el adolescente que apuñaló a su vecina

En la continuidad del juicio que desde las 16 horas se reanudó en la Cámara Criminal Penal Juvenil, que tiene en el banquillo a un joven -quien tenía 17 años en enero del año pasado cuando apuñaló a su vecina para robarle el teléfono celular- se escucharon a nueve testigos, entre ellas a la víctima Andrea Navarro y las profesionales de psicología, psiquiatría y asistente social, que abordaron profesionalmente a la víctima y el victimario. Andrea Navarro. Foto: Gustavo Roldán | Diario La Unión

Una de las testigos que se escuchó en el recinto fue a la licenciada Sonia Avellaneda que entre otros aspectos al análisis del joven imputado expresó "...No hay una patología. Él reconoce el hecho, que había consumido y que eso lo llevó a cometer el hecho.

Él quiere reparar el daño causado a través de la pena". Agregando a respuesta de una de las partes "... Él - por el imputado- está arrepentido, creo, del acto". Otra de las testigos fue la psiquiatra Andrea Prenol, quien es profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense y explicó que se efectuó la pericia al joven el día 21 de junio. Habló de una personalidad diferente a la advertida por la psicóloga, haciendo mención a la patología de su personalidad, indicando, además, que no había arrepentimiento del joven por el hecho. Foto: Gustavo Roldán | Diario La Unión

Alegatos

A las 22:45, aproximadamente, luego del paso de los siete testigos ante el juez director del profesor Fabricio Gershani Quesada, la fiscalía, representada por los Dres. Guillermo Narváez y Augusto Barros, solicitaron en sus alegatos la pena de 10 años y seis meses de prisión para el adolescente, quien, cabe señalar, llegó a esta audiencia con la responsabilidad penal declarada. En el inicio del juicio, el primero bajo la modalidad de juicio por jurados a una persona menor de edad, el imputado reconoció de forma lisa y llana su autoría en el hecho que se debate.

En líneas generales, los fiscales hicieron hincapié en sus alegatos al momento de solicitar la pena, principalmente en el testimonio de Andrea, quien contó cómo fue el hecho y las secuelas que aún en la actualidad padece.

"...Está inmerso -por el joven imputado- en una familia que no le presta la contención necesaria. Lamentablemente respecto al imputado, los informes no fueron tan contundentes como los de Andrea Navarro, pero de alguna manera hay claros indicios que van surgiendo de los informes que marcan una clara personalidad del encartado. Ya a esta altura se ha corroborado a través del informe bioquímico el consumo de marihuana...".

Agregando: "Crece en la valoración que no se advierte culpa o arrepentimiento verdadero. Aquí se dijo que, más allá de la pregunta o como uno u otro servicio tiene que ser requerido, no hay dudas que fueron a visitarlo a hablarlo en su estadio en Santa Rosa, pero evidentemente no hay voluntad concreta.

Este hecho es incalificable, es durísimo tener que enfrentar a un adolescente para una pena, pero no es menos cierto que no hay margen para evitar esa sanción.

Creo que profundizar en lo que dijo la Lic. Prenol marca claramente el perfil que tiene el encartado. Tiene rasgo de manipulación (...)", puntualizó el Ministerio Público Fiscal.

"Hoy me tocó la responsabilidad de compartir esta función del Ministerio Público, la especialidad que exige este sistema.

Señor juez director, es difícil llegar a la instancia de requerimiento de pena. Leí las normativas porque quería estar seguro de cumplir los requisitos y ha tenido un proceso especial y la celeridad que se requiere, en una provincia en la que además se está llevando a cabo una parte del juicio por jurado que es la audiencia de cesura".

En la parte final de su alocución, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron “que sea condenado a la pena de 10 años y cinco meses de prisión efectiva. No hay motivo alguno para que continúe en el domicilio. Ha superado la edad de 18 años. Por lo tanto, que la misma sea no solo de cumplimiento efectivo, sino en el Servicio Penitenciario con las

adecuaciones correspondientes”. En este último aspecto, el fiscal volvió a hacer mención a la personalidad y la peligrosidad del imputado: “conforme a lo que surge del alto riesgo de evidencia, el riesgo de estar fuera del control directo y, ciertamente, de acuerdo a lo que ya hemos visto, el riesgo que significa para la víctima, siendo mujer, debe contemplarse de manera especial”.

Concluido el alegato de los fiscales, el magistrado le dio la palabra a la querella y luego a la defensa para que formularan en la sala también sus alegatos.