La Fiscalía pidió 10 años de prisión para el abogado que lideraba una banda narco

Esta mañana se llevó a cabo la primera ronda de alegatos en el Tribunal Oral Federal (TOF) a la denominada "banda narco VIP", integrada por un abogado del fuero local, quien comparte el banquillo de los acusados junto a otros cuatro imputados.

Se trata de Gastón Exequiel Tassart (23), Carlos Horacio Varela Cano (21), el letrado Pablo Aníbal Rivera (47), quienes están acusados por considerarlos supuestos autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes; Santiago Molina Gardel (22) por ser supuesto partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes y Fernando Hernán Burgos (24) por ser supuesto partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En la audiencia, que se realizó a través de Zoom y fue transmitido en directo por Youtube, el Ministerio Público, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, solicitó una pena de 10 años de prisión para Rivera; 7 años para Tassart; 6 años para Varela Cano; y 3 años de prisión en suspenso para Burgos y Gardel.

El fiscal en su alegato dejó en claro el agravante en la responsabilidad de un delito del acusado Rivera al sostener que "además de ser abogado, trabajaba en el Ministerio de Educación".

Con respecto al resto de los acusados, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que se tenga en cuenta la falta de antecedentes y la juventud de los acusados.

"Se hicieron un tremendo daño. No solamente en su salud sino adonde están, que es estar siendo juzgados por la venta de estupefacientes. Da mucha pena ver a chicos siendo juzgados por la venta de droga", manifestó Vehils Ruiz.

Además, el fiscal solicitó que a los imputados Rivera, Tassart y Varela se apliquen medidas restrictivas en relación de que considera que podría existir riesgo de fuga.

El fiscal Rafael Vehils Ruiz lamentó que los jóvenes estén siendo juzgados por la comercialización de drogas. Foto/ César Gómez/La Unión.

Luego de un breve cuarto intermedio, el abogado Luciano Rojas, que ejerce la codefensa junto a su asistido Rivera, comenzó su alegato. En líneas generales indicó una por una todas las irregularidades que se dieron en la causa, a su entender, como las escuchas telefónicas la que consideró como ilegal. También mencionó el momento de la requisa del auto a su defendido, cuando se le encontró droga, al sostener que no hubo un pedido legal que certifique dicha autorización para el registro del vehículo.

Por esas razones, solicitó que se le otorgue la absolución por el beneficio de la duda para su asistido.

En relación al pedido de medidas restrictivas, Rojas dijo no entender cuál sería el motivo del peligro de fuga de Rivera, ya que sostiene que su defendido "es un ciudadano que no ha demostrado peligrosidad procesal y que no hay ningún indicio, sospecha o prueba de que vaya a eludir el accionar de la Justicia". Por ese motivo solicitó al Tribunal no hacer lugar a lo planteado por la fiscalía.

La defensa, Luciano Rojas, detalló que hubo irregularidades en la investigación de la causa. Foto/ César Gómez/La Unión.

El tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante José Camilo Quiroga Uriburu, determinó pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 9, donde se espera que finalice la ronda de alegatos y se dicte el veredicto.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9 para finalizar la ronda de alegatos. Foto/ César Gómez/La Unión.

Pablo Rivera ejerce su propia defensa junto a su codefensor, el letrado Luciano Rojas. Molina Gardel es defendido por Leonardo Berber. El letrado Ramón Robledo asiste a Tassart, en tanto que Varela Cano cuenta con el patrocinio del abogado Pedro Vélez. Burgos es asistido por el Defensor Público Oficial, Hugo Visozo.

El hecho

El 18 de abril del 2018 se montó un procedimiento que llevó adelante el personal de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional Nº 38, a la altura de localidad de La Merced, departamento Paclín, cuando el abogado Rivera fue sorprendido y detenido.

Tal consta en la citación a juicio, el letrado, quien por ese momento cumplía funciones como asesor en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Educación de la provincia regresaba solo de la provincia de Tucumán a bordo de una Fiat Strada color gris, cuando al ser detenido por Gendarmería los perros antinarcóticos detectaron que había un paquete con 100 gramos de "alita de mosca".