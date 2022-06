La fiscalía pidió condena para los policías que arrestaron al novio de la ex de uno de ellos

Hace minutos el fiscal Víctor Figueroa expuso sus alegatos en el juicio que tiene como imputados a los policías Jesús Rivas y Nahuel Vega, acusados de los delitos de privación abusiva de la libertad y vejaciones, hecho ocurrido en el año 2019 en un procedimiento policial en el que el detenido Omar Barrionuevo, en ese momento era pareja de la expareja de Rivas.



En su alocución el fiscal sostuvo la imputación para ambos e hizo referencia a lo declarado por los imputados como así también al testimonio de la victima, su pareja y la pericia psicológica realizada en la persona del oficial Rivas. A grandes rasgos Figueroa señaló que al momento del procedimiento no existía ningún elemento ni situación que hiciera presumir el accionar abusivo de los efectivos.



"Barrionuevo no se resistió a la autoridad, no estaba en flagrancia o cuasiflagrancia y el oficial Rivas sabía muy bien quien era...", refirió el representante del ministerio público en su alegato al señalar la abusividad en el procedimiento. Asimismo indicó que si bien Vega no intervino en la supuesta identificación de la víctima, tampoco hizo nada para detener el procedimiento aún cuando Barrionuevo le dijo que Rivas, su colega, le estaba pegando sin motivo alguno.



El fiscal también hizo mención a la pericia psicológica practicada en la persona de Rivas la que lo describió con una personalidad abusiva que no sabe disociar su función de sus afectos personales que fue lo que ocurrió en este caso, puntualizó el fiscal.



En relación a ello dijo también que Rivas se valió de su función de policía para llevar a cabo el procedimiento y llevar al calabozo a Barrionuevo, a ese lugar de privacidad, donde realizó las vejaciones. Al momento de pedir la pena, el fiscal Víctor Figueroa solicito tres años de prisión en suspenso para Jesús Rivas y el doble de inhabilitación en función y un años de prisión en suspenso para Nahuel Vega y el doble de inhabilitación. También en el caso de Rivas, pidió se le imponga un tratamiento psicológico para tratar su iría y violencia.



Antes de finalizar el fiscal solicito también se remitan copias a la fiscalía general para que se investigue por encubrimiento agravado a los tres policías que estaban en la guardia de la comisaría de Valle chico cuando Barrionuevo fue llevado a la dependencia policial y agredido en el calabozo.

Ahora es el turno del abogado querellante Dr. Fernando Contreras y luego les tocará a las defensas de ambos policías.

En caso de que el tiempo lo permita, al mediodía el juez Javier Herrera podría dictar la sentencia.