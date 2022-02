La fiscalía pidió dos años y tres meses de prisión para Eduardo Campos

La fiscalía pidió dos años y tres meses de prisión, de cumplimiento en suspenso para Eduardo Leopoldo Campos por el supuesto delito de homicidio culposo.

Fue durante los alegatos que expuso en el juzgado correccional N° 1, en líneas generales indicó que el conductor circulaba al momento del siniestro a una velocidad superior a la permitida, 160 km/h según indicó se puede leer en el informe técnico accidentológico que forma parte del expediente.

Asimismo, dijo que si Campos hubiera conducido de manera prudente el siniestro vial que le costó la vida a su tía, Lorenza Valdez no hubiera tenido consecuencias.

Al momento de pedir la pena, la fiscal Daniel Herrera solicitó se lo declare culpable y se lo condene a la pena de dos años y tres meses de prisión, además de seis años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo automotor.



Luego alegó el abogado, Luciano Rojas, quien cargó contra la investigación penal preparatoria a la que calificó de “mamarracho” dijo además que le sorprendía la obstinación de la fiscal para seguir a delante en una causa plagada de indicios que no pueden llevar a una condena.



“En las actas de la investigación no sabemos cómo valorar las pruebas si cómo examen, cómo informe como pericia. Por lo tanto a esta altura la fiscalía no pudo convencer al juez cual fue la causa de la muerte, cómo un medico puede saber q tiene trauma hemotórax sino se realizó la autopsia” expreso.

Finalmente dijo que “Es contradictorio no darle valor a la inmediación –es decir a los testimonios y pruebas reproducidas en el debate - y si a una documental sin valor, refiriéndose a las actuaciones de la investigación penal preparatoria.



Además, dijo que el auto no dio ningún tumbo, no iba a la velocidad q dice la fiscalía que iba.

La pericia no habla de ningún vuelco no hay daños tales y eso se relaciona con las lesiones q no sufrieron los ocupantes. Esto es un mamarracho de la investigación penal preparatoria. Por eso, pidió directamente que el juez absuelva al imputado”.



Concluido los alegatos el juez resolvió pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 11.00 de la mañana cuando luego de escuchar la última palabra del imputado, dará a conocer el veredicto de sentencia.