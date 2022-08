La fiscalía pidió que los policías sean juzgados por tortura seguida de muerte

Mientras en las afueras de la Cámara Penal nº 2, organizaciones sociales se manifiestan en apoyo a la familia de Diego Pachao, en el interior del recinto, el ministerio público fiscal presenta la ampliación de la acusación.

Los fiscales Daniela Barrionuevo y Hugo Costilla le solicitaron al tribunal de la Cámara Penal nº 2, quienes juzgan desde hace diez audiencias a seis policías por los supuestos delitos de vejaciones e incumplimiento a los deberes de funcionario público, ampliar la acusación en contra de los funcionarios públicos y que se les acuse, por tortura, privación ilegítima de la libertad y omisión de hacer cesar la tortura.

El planteo lo formularon los fiscales a penas abierta la décimo primera audiencia, minutos después de las 11.00 de la mañana cuando las partes se reunieron en el recinto. A líneas generales, el Ministerio Público sostuvo que en base a los testimonios y pruebas reproducidas durante las diferentes audiencias surgió que los imputados habrían cometido un hecho de mayor envergadura por lo que literalmente el juicio debería volver a iniciarse.

Los fiscales redactaron un nuevo hecho, es decir, contaron que paso el 11 de marzo de 2012, desde que Pachao fue arrestado en la vía publica y trasladado a la comisaria séptima, donde casi doce horas después fue trasladado en una ambulancia en estado de coma, falleciendo días después en el hospital san Juan bautista.

Entre las imputaciones, Barrionuevo y Costilla, entienden que los imputados deben responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad, en el caso del oficial Bulacios quien fue el que arresto sin motivo alguno a Pachao y lo traslado junto a su amigo González a la Comisaria Séptima y junto a Ricardo Barrera quien compartió la guardia con Bulacios, para ambos el delito de tortura seguida de muerte, sindicando que ambos sometieron a tormentos a Pachao en una de las habitaciones de la comisaría entre las 10 y 10:05 cuando el móvil los lleva a Sanidad Policíal, situación que continuo cuando regresaron de la revisación. Las lesiones que provocaron derivaron en su fallecimiento.

En el caso de los policías Ricardo Varela, Jorge Montivero y Claudio Nieva, quienes ingresaron en la guardia de 14 a 22 horas la fiscalía sostuvo que incurrieron en el mismo delito es decir tortura seguida de muerte al no haber controlado los calabozos cuya responsabilidad tenían para controlar el estado de los detenidos y al sub comisario Ramón Quevedo quien era el jefe de la dependencia ese fin de semana también por tortura seguida de muerte en razón de no haber ingresado tampoco a los calabozos y siendo el jefe de la comisaría.

La querella en tanto pidió que sean inmediatamente detenidos por la gravedad del hecho de la que se les acusa.

Las defensas

Seguidamente, están haciendo uso de la palabra los abogados defensores de los policías acusados. El Dr. Pedro Vélez, al igual que sus colegas, marcó su oposición a lo presentado por la Fiscalía. “Tenemos que pensar que el Ministerio Público no leyó ni el expediente. Lo único nuevo fue la inspección de la Comisaría. La fiscalía nunca fue sino recién once años después. El tribunal del juicio se tomó ese trabajo y se habla de hechos nuevos. Resulta aberrante once años después hacer estos planteos”, sentenció Vélez.

Para añadir luego “se quiere hacer creer a la familia que va hacer justicia cuando nunca se tuvo la intención de saber quién mató a Pachao. Corresponde que se rechace el planteo de la Fiscalía por haber utilizado mal la herramienta jurídica”.