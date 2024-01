La hija del hombre que viajó en bicicleta desde Belén para ayudarla había hecho más de 20 denuncias por violencia de género

En los últimos días se hizo viral la historia de Víctor Aibar, un hombre que viajó en bicicleta desde la ciudad de Belén a Valle Viejo para poder asistir a su hija que habría estado enferma, internada. Sin embargo, ayer trascendió cuál era la verdadera realidad de la mujer.

Así lo relató la mujer en diálogo con Radio Valle Viejo donde explicó su estado de vulnerabilidad luego de que, cada vez que denunciaba la violencia que sufría, nunca obtuvo contención o respuesta por parte de la justicia.

“Si bien la justicia es lerda, pero me sorprende que no se haya hecho nada. Estoy esperando una respuesta. Creo que la tranquilidad va a venir cuando se haga algo. Por el momento estoy muy estresada y mal por el momento, y preocupada porque no sé nada cómo los chicos. No es una persona que tiene un buen comportamiento." explicó la mujer en relación al padre de sus hijos quien sería su agresor en contexto de violencia de género.

“Hizo semejante sacrificio para ayudarme a mí. Me encontraba sola y no tenía ayuda de nadie porque me tenían de aquí para allá haciendo tramites que acá no era, era en otro lado, ya bajando los brazos porque la verdad llega un momento en que no tenés fuerza para continuar y duele muchísimo como madre.”

“Me sentía acompañada, que no estaba sola en esto. Me dio fuerza para poder continuar. No muchos tienen a su padre y a su madre y que te apoyen.” relató en relación a la pequeña odisea que realizó su padre en la cual fue auxiliado por efectivos de la policía en patrullero para poder llegar con ella.

Por el impacto del hecho, recién se activó la asistencia a la víctima, señaló la mujer, y explicó que este miércoles mantuvo una reunión con el Fiscal General, Alejandro Gober, quien le habría sugerido que radique una denuncia por inacción judicial.

“Que se haga justicia es lo que me preocupa a mí. Él va a seguir haciendo lo que él quiere porque no me están dando bolilla”. señaló.