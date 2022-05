La Justicia investiga de oficio un confuso hecho con arma de fuego en una concesionaria de autos

Durante la jornada del viernes 20 de mayo y tal como fue informado en la edición digital de LA UNIÓN, un hecho de características graves y confuso que ocurrió a plena luz del día en una concesionaria de automóviles de la Capital, que involucró a tres desconocidos, supuestos damnificados por las estafas de las financieras, un familiar directo del propietario de dicha financiera, un empleado de la concesionaria y armas de fuego.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros judiciales que el extraño hecho que es investigado de oficio y por el que se concretó ya varios allanamientos fue reportado el viernes último, por un hombre, quien sólo será por el momento identificado con sus iniciales, F., quien llamó a la policía al local de venta de vehículos en el que trabaja como empleado y les manifestó haber sido amenazado supuestamente con armas de fuego por tres desconocidos quienes se llevaron una camioneta de la concesionaria.

El rodado sería de marca Chevrolet modelo S10, propiedad de un familiar del dueño de una de las financieras investigada por la justicia, a quien habrían también llevado al lugar amenazada.

Relato



Según el relato del empleado, quien ese viernes se negó a realizar la denuncia y al ser requerido por la justicia como ´testigo´ no se presentó el fiscal de la causa ordeno que sea llevado por la policía pero de acuerdo a lo informado, el mismo no fue aun localizado señalando sus familiares que el mismo no se encontraría en la provincia.

Al entrevistarse el viernes con los policías, F.S., quienes concurrieron a su llamado, encontrándose trabajando en la concesionaria que funciona en jurisdicción de la Comisaría Quinta, llegaron tres hombres quienes acompañados de una mujer a quien habrían tenido amedrentada, lo habrían amenazado a él con un arma de fuego, para luego llevarse una camioneta Chevrolet S 10, propiedad de la mujer en cuestión, y marcharse.

Tras el relato pormenorizado del empleado, este se negó a formular la denuncia correspondiente por lo que los investigadores ubicaron a la dueña del rodado quien también se negó a denunciar lo ocurrido.

Sin embargo y ante el conocimiento de un posible hecho delictivo el fiscal Gober abrió una investigación de oficio y dispuso entre otras medidas que el empleado quien reporto el grave hecho sea ubicado y trasladado por el uso de la fuerza pública para tomarle declaración. Medida que hasta el momento nos e concreto ya que no estaría en la provincia.

Allanamientos



Voceros judiciales informaron al ser consultados sobre la investigación de oficio que se continua trabajando al respecto y que de averiguaciones practicadas por el personal de la División Investigaciones pasado el mediodía del sábado se materializaron dos allanamientos.

Los mismos fueron solicitados por el fiscal de la causa a la juez de control de garantías en turno, Dra. Cecilia Mas Saadi y, así los investigadores irrumpieron en una vivienda del departamento Valle Viejo y otra en la Capital, ambas de la familia C., quienes habrían sido sindicados como los posibles autores del hecho.

Sin embargo, dicha medida arrojó resultado negativo puesto que los investigadores no lograron dar con el arma de fuego supuestamente empleada en la concesionaria de auto para amenazar al empleado y amedrentar a la propietaria de la camioneta.

En cuanto al rodado, se desconoce por parte de los investigadores el paradero exacto del mismo puesto que la dueña se niega a realizar la denuncia por la supuesta sustracción de la misma.