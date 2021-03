La Justicia investiga un presunto abuso sexual en el Hospital de Niños Eva Perón

Una mujer denunció ayer en la Unidad Judicial N° 5 que su hija, de quien se reservan los datos personales, habría sido víctima de un hecho de abuso sexual, el cual es investigado herméticamente por la Justicia de turno.

De acuerdo a la información que trascendió de voceros de la causa, en la mañana de ayer, la policía judicial se constituyó en uno de los consultorios del Hospital de Niños Eva Perón y junto al personal de Criminalística llevaron a cabo una inspección ordenada por la fiscal, Jesica Miranda.

El objetivo de dicha medida fue recolectar pruebas que permitan a la Justicia establecer o no la existencia de un hecho de abuso sexual denunciado en el lugar y del que se le acusa a un supuesto médico del centro de salud como el autor del mismo.

Las fuentes consultadas por este medio optaron por guardar silencio y solo indicar que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y, al tratarse de un delito de instancia privada, no se podía ventilar ningún detalle del hecho denunciado.

Asimismo, en cuanto a la adolescente de 17 años, también víctima de un ultraje sexual, se supo que personal de la División Investigaciones estaba abocado a dar con el paradero del sospechoso, quien estaría sindicado en la causa. Razón por la que no se descarta que en las próximas horas el sujeto sea detenido.

En relación al hecho, solo trascendió que la jovencita realizó la denuncia en la sede judicial de esta Capital, lo que activó el protocolo que habría, en principio, arrojado resultado positivo, es decir, que la víctima presentaba lesiones compatibles con abuso.



La Paz

Por otra parte, un sujeto mayor de edad fue arrestado el martes a la noche en la localidad de Esquiú, departamento La Paz, luego de ser denunciado por una compañera de trabajo por el supuesto delito de abuso sexual. Según la información oficial a la que tuvo acceso LA UNIÓN, el acusado tiene 44 años y sería empleado municipal, al igual que la víctima.

En horas de la tarde del martes, una mujer mayor de edad, de quien se reserva la identidad, se apersonó en la comisaría local y denunció que había sido víctima de un abuso sexual.

Como se trata de un delito de instancia privada, las fuentes consultadas fueron escuetas al momento de brindar información, indicando que el hecho habría ocurrido cuando la víctima, quien al igual que su acusado empleado municipal se encontraba trabajando, el ahora detenido abusó de ella realizando tocamientos impúdicos en sus partes íntimas, no pasando la situación a mayores por la resistencia que opuso la mujer, quien logró zafarse del sujeto y pedir ayuda.

Tras la denuncia, el hecho fue informado vía telefónica a la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, quien activó el protocolo de abuso sexual a la víctima y ordenó el arresto del denunciado.

Seguidamente, la policía local buscó al supuesto agresor sexual, quien fue encontrado en la vía pública y detenido de inmediato, siendo trasladado a la comisaría donde permanece privado de la libertad a disposición de la fiscalía actuante.



Pornografía infantil: Investigan una conexión en Recreo

Al cierre de esta edición, se conoció que en el departamento La Paz, efectivos de la Comisaría Departamental de Recreo, en colaboración con personal de la Policía Federal Delegación Catamarca, llevaron a cabo distintos procedimientos vinculados a una investigación internacional de pornografía infantil. Según la información a la que se pudo acceder, alrededor de las 16.30 horas, el personal policial concretó, al menos, dos allanamientos de morada, donde secuestraron elementos que podrían tener vinculación a la causa que se investiga en distintas provincias del país.

A la hora señalada, los investigadores ingresaron en un domicilio del barrio Central Norte, propiedad de una familia A. -solo se la identificará con la inicial- donde buscaron elementos de tecnología, finalizando las tareas a las 19.30 horas. Como resultado de ellas, secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora notebook, aparatos que, supuestamente, se habrían compartido y recepcionado imágenes pornografícas de personas menores de edad.