La madre de Brenda levantó la huelga de hambre pero mañana volverá a reclamar frente a la Corte de Justicia

La madre de Brenda Micaela Gordillo, quien en la jornada de hoy había iniciado una huelga de hambre en reclamo para que se deje firme la condena contra Naim Vera, decidió en horas de la tarde deponer esta actitud, indican que lo hacía por cuestiones de salud. La determinación de María Espeche se da luego de haber tenido un cruce con el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Carlos Miguel Figueroa Vicario, a quien le interceptaron junto con otros manifestantes que la acompañaban, el automóvil en el que se desplazaba el funcionario judicial. A él le exigieron celeridad sobre el recurso interpuesto por la defensa del femicida Naim Vera para que deje efectiva la condena.

Tras el hecho, la mujer señaló en cuanto a la huelga de hambre que no continuará con la medida, esto lo hizo "porque me vi obligada por mi familia, quienes vieron por mi salud. Ellos no quieren que me exponga". No obstante esto Espeche adelantó que "seguiré mañana de nuevo ante la Corte de Justicia y lo haré todos los días, de ser necesario hasta que me den el veredicto de la condena efectiva de este femicida"