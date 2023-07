La otra cara del Poncho: Le robaron y lo agredieron en una playa de estacionamiento

La edición 52 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se vive a pleno en el Predio Ferial con la afluencia de turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, no todo es fiesta y en las últimas horas salieron a la luz múltiples hechos de inseguridad y violencia que podrían opacar la emblemática fiesta catamarqueña.

Tal es el caso de una familia que sufrió momentos de angustia y violencia cuando intentaba retirarse del Predio debido al frío y dar por concluida su visita.

La situación se originó el viernes pasado, cuando la familia pretendió retirar su automóvil de un estacionamiento privado, dándose con la ingrata sorpresa de que desconocidos les habían robado el estéreo y varias herramientas que estaban dentro del mismo.

La "mala suerte" no terminó allí, porque al momento en que pidieron explicaciones a los encargados de la playa, la situación escaló en violencia y el propietario del vehículo, Gabriel Nieto (29) recibió una golpiza, resultando con hematomas en la frente.

“Tiene hematomas en la cabeza, porque le pegaron un puntapie en la cabeza muy fuerte, él intentó cubrirse la cabeza. Le cobraron $1500 y le dijeron que no se hacen responsables. ¿Cómo no se van a hacer responsable si casualmente pagás $1500 por una playa cerrada y cuando vengas no tengas nada en el auto?” apuntó el padre de la víctima en Radio Valle Viejo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Tercera de La Chacarita.