La policía aclaró sobre un supuesto asalto con arma blanca en el Norte de la provincia

Conforme a la publicación efectuada por medios de comunicación, que indican de un violento asalto a una menor en el Norte de la Capital, que fue atacada con un cuchillo por un delincuente para desapoderarla de sus pertenencias.

Al respecto, se informa que hasta las 14:00 horas de hoy, no se radicó ninguna denuncia penal en las Unidades Judiciales del Norte de la Capital, que corresponden por jurisdicción, que refiera al hecho mencionado. Asimismo, personal de las Seccionales Séptima, Octava y Décima Tercera, no intervino en ningún hecho de esta naturaleza en la noche de ayer ni en la jornada de hoy, como así también no existe registro en el SAE-911 del ingreso de llamadas reportando un delito de tal magnitud.

De todas maneras, los efectivos policiales se encuentran abocados a averiguar si el hecho existió, y en caso de haberse producido, invitar a los progenitores de la presunta damnificada a denunciar el ilícito, a fin de iniciar la investigación correspondiente y aportar a la Justicia lo necesario para su esclarecimiento.