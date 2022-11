La Policía de Catamarca participó en un operativo internacional contra la explotación sexual infantil

La Policía de Catamarca forma parte de un gran operativo a nivel internacional que busca combatir la explotación sexual infantil, coordinado a nivel nacional por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y del que forman parte los ministerios públicos de la Provincia de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, San Luis y Tucumán, que incluye más 70 allanamientos en las provincias mencionadas.

La causa aún continúa en investigación y los allanamientos no terminaron, pero, hasta el momento en CABA hay 8 personas imputadas y, en el resto de las provincias, 19 detenidos. Asimismo, se secuestraron alrededor de 2000 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos con contenidos de abuso sexual infantil.

En el caso de Catamarca, esta mañana fue detenido un hombre de 51 años en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, por sospecha de pedofilia, así como de distribución de imágenes y tenencia de pornografía infantil.

Además, se secuestraron tres notebooks, una PC, una tablet, cuatro celulares, 110 DVD y nueve dispositivos de almacenamiento.

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

El objetivo principal es combatir la explotación sexual infantil, a partir de la detección de eventuales usuarios de plataformas “Peer to Peer” (P2P), que hayan distribuido material de explotación sexual infantil (MASI) en el país.

A causa del trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y jurisdicciones se ejecutó la operación de nivel nacional con cooperación internacional, donde participaron las fuerzas de seguridad federales, provinciales y Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF de las provincias mencionadas.