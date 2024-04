La reacción de la víctima tras la sentencia a Rasgido: "Hoy que soy grande lo enfrenté y le gané"

Este miércoles, a 10 años de la denuncia de los hechos, el sacerdote Renato Rasgido fue condenado a 15 años de cárcel por hechos de abuso sexual. Tras jornadas extensas, llenas de dilataciones de la defensa del sacerdote, finalmente el tribunal lo encontró culpable de cuatro hechos aberrantes de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal.

Con una lucha aparentemente finalizada, con la voz quebrada de emoción, la víctima del religioso habló con la prensa luego de haber escuchado la sentencia. Acompañado y sostenido por su familia, especialmente por su hija pequeña, y por la Red de Familiares de Víctimas de Abusos Eclesiásticos, el joven contó con la voz cruda de emoción su calvario y el alivio de saber que pudo enfrentar a su abusador.

“Desde que me pasó todo esto, hoy puedo respirar, levantar la frente gracias a mi hija que me trajo hasta aquí, porque yo me quería quitar la vida”, señaló el joven en diálogo con Radio Valle Viejo. Si bien señaló que está conforme con la condena, que aún no está firme y por lo cual, Rasgido no irá todavía a la cárcel, señaló que está satisfecho con que al menos fue encontrado culpable.

“Con que fuera culpable es todo para mí. Dejé la mochila que hace 10 años la vengo cargando, y que no me dejaba caminar”, aseveró.

"Hoy no me dejaron dar la última palabra. Traje la valija que él me regaló para devolverle y que se lleve mis dolores de adentro. La última vez que se me acercó a mi familia, él me dejó la valija. Yo me escapé a Buenos Aires, desde ahí, todos los días, la cargaba. Hoy espero que los sobrevivientes que sufrieron abusos por este diablo y no pudieron hacer la denuncia, pero hablaron conmigo, que esto va por ellos, que signifique un alivio.” señaló en diálogo con Radio Valle Viejo.

En la misma línea, sostuvo afectado: “Mi hija fue mi heroína, con solo tres años me salvó la vida. Ahora disfrutaré de mi hija, mi viejo, mi familia. Esperé tanto este momento para disfrutarlo con mi familia, la gente de la Red. Venimos peleando esto desde hace mucho tiempo juntos.”

“Hoy, con 25 años, pude mirarle la cara. Cuando tenia 12 años se aprovechó de mi, de mi niñez. Hoy puedo decir que soy más grande y pude enfrentarlo y le gané la pulseada”, sentenció.

Por último, cuestionó al sacerdote abusador que negó en su momento conocerlo. “Si él no me conocía, ¿por qué existían las llamadas?, ¿por qué el día de mi intento de suicidio se escapó. Él sabia la verdad, del porqué fue mi intento?”.